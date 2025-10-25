Преобразовавшись из подразделения Rivian в независимую структуру, компания Also представила дебютные продукты: модульный электровелосипед TM-B и пару электрических квадроциклов.

TM-B задуман как многоцелевой электробайк, подходящий для решения различных задач. Его конструкция включает модульную раму, позволяющую крепить детское сиденье или багажную платформу, рассчитанную на вес до 35 кг.

Максимальная дальность поездки на одном заряде может достигать 160 км. Навигация осуществляется с помощью сенсорного экрана, интегрированного в руль. Он также поддерживает воспроизведение аудио, телефонные звонки и функцию блокировки велосипеда.

Вместо традиционной механической связи между педалями и задним колесом, TM-B использует систему «программно-определяемого педалирования». Компания поясняет, что вращение педалей приводит в действие генератор, подзаряжающий аккумулятор, а не толкает вас вперед.

Предлагается выбор между автоматическим и ручным режимами езды, а также предусмотрен аварийный режим для передвижения при разряженной батарее. Велосипед способен разгоняться до 44 км/ч в режиме помощи педалированию и до 32 км/ч без использования педалей.





Старт продаж TM-B намечен на весну 2026 года с лимитированной версии Launch Edition за 4 500 долларов (364 400 руб.) и дальностью хода до 160 километров. Также выйдут модели Performance и базовая версия с запасом хода до 97 километров по цене ниже 4 000 долларов (323 900 руб.).

Наряду с электровелосипедом Also продемонстрировала два электрических квадроцикла TM-Q: версию для семейного использования и коммерческую модель, разработанную совместно с Amazon. Они предназначены для передвижения по велосипедным дорожкам и применения в службах доставки.