Компания Kingbull выпустила новый электровелосипед Voyager 2.0 — усовершенствованную модель, созданную для тех, кому важны мощность, устойчивость и универсальность. Новинка сочетает прочную конструкцию, высокую грузоподъёмность и надежную производительность, подходящую как для городских дорог, так и для бездорожья.

В основе Voyager 2.0 — модернизированный мотор Bafang мощностью 750 Вт с крутящим моментом 85 Н·м и максимальной скоростью до 45 км/ч. Электровелосипед оснащен 7-ступенчатой трансмиссией Shimano Altus и датчиком крутящего момента, который обеспечивает плавное и эффективное педалирование. Доступно пять уровней помощи при педалировании, а также режим ходьбы, помогающий перемещать загруженный велосипед со скоростью 3-5 км/ч.

За питание отвечает съемный аккумулятор Samsung ёмкостью 48 В 15 А·ч (720 Вт·ч), который можно заряжать отдельно. Для тех, кому нужен увеличенный запас хода, доступна версия с двумя батареями — до 160 км на одном заряде. Зарядка с помощью сертифицированного адаптера (48 В, 3.0 А) занимает около пяти-шести часов.

Для повышения комфорта Voyager 2.0 оснащён пружинной вилкой Kingbull с ходом 60 мм и регулировкой жесткости, а также шинами CST размером 20×4.0 дюйма с защитой от проколов. За торможение отвечает гидравлическая система ZOOM с двухпоршневыми суппортами и 180-мм роторами.

Грузоподъёмность — одно из ключевых преимуществ модели. Алюминиевая задняя рама выдерживает до 90 кг, а общая масса перевозимого груза может достигать 204 кг. Конструкция обеспечивает равномерное распределение веса даже при полной загрузке. Рама с низкой посадкой упрощает посадку и подходит для велосипедистов ростом от 158 до 198 см. Сам велосипед весит 34,5 кг.





В комплектацию входят крылья, центральная подножка, двойные зеркала, эластичный ремень для фиксации груза, мягкое заднее сиденье и подножки для пассажира.

Voyager 2.0 оснащен 4-дюймовым цветным дисплеем, отображающим скорость, уровень помощи и заряд аккумулятора. Также предусмотрены встроенные 48-вольтовые LED-фары, стоп-сигнал и электрический звуковой сигнал. Для удобства добавлены кожаное седло и регулируемый по высоте подседельный штырь с разметкой.

Стоимость Kingbull Voyager 2.0 составляет $1 249, а версия с двумя аккумуляторами — $1 549. До 2 ноября 2025 года действует акция в честь Хэллоуина — скидка $250 при покупке двух велосипедов.

Электровелосипед доступен в нескольких цветах, предлагается с бесплатной доставкой (2-5 рабочих дней) и 15-дневным периодом возврата. Гарантия — 2 года, включая электрические и механические компоненты. Подробности можно узнать на официальном сайте Kingbull.