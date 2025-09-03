Компания Kingbull представила новый электровелосипед Rover 2.0. По словам производителя, модель создана для тех, кто ищет универсальное решение и для города, и для бездорожья. Новинка получила увеличенный запас хода, мощный мотор и набор комплектующих от ведущих брендов, включая Bafang, Samsung, Shimano и ZOOM.

Характеристики Kingbull Rover 2.0

Электробайк оснащён задним мотором Bafang мощностью 750 Вт с крутящим моментом 80 Н·м. В режиме Class 3 скорость достигает 45 км/ч, а в ограниченном Class 2 — до 32 км/ч. Аккумулятор Samsung ёмкостью 720 Вт·ч обеспечивает до 96 км на одном заряде, при обычной эксплуатации — около 64 км. Полная зарядка занимает примерно 5 часов с комплектным «умным» зарядным устройством.





Система педального ассиста с датчиком крутящего момента помогает экономить энергию и делает подачу мощности плавной. За комфорт отвечает полная подвеска: передняя вилка с ходом 100 мм и задний амортизатор на 45 мм. Велосипед комплектуется 26×4,0-дюймовыми покрышками CST с защитой от проколов.

Торможение обеспечивают двухпоршневые гидравлические тормоза с дисками 180 мм, а за переключение передач отвечает 7-скоростная трансмиссия Shimano.





Дизайн и оснащение

Rover 2.0 получил алюминиевую раму с внутренней прокладкой кабелей, цветной дисплей KB35H и встроенную 48-вольтовую светодиодную оптику. В комплект входят практичные аксессуары: держатель для смартфона, замок и насос.

Велосипед представлен в двух цветах — Sand Blue и Black.





Цена и доступность

Стоимость Kingbull Rover 2.0 составляет $1 399, доставка включена. При покупке от двух велосипедов предусмотрена скидка $200 на каждый.