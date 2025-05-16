Компания Acer Gadget представила на Computex 2025 в Тайбэе линейку носимых устройств с искусственным интеллектом, а также новые решения для умной мобильности.

Фокус — на здоровье, коммуникации и передвижении. В числе новинок — кольцо Acer FreeSense Ring с биометрическими датчиками и наушники Acer AI TransBuds с функцией перевода речи в реальном времени. Также компания показала электросамокаты, электровелосипеды и аксессуары под брендом eMobility.

Acer FreeSense Ring: здоровье всегда под контролем

Новое кольцо от Acer сочетает минималистичный дизайн с продвинутыми возможностями отслеживания здоровья. Лёгкий титановый корпус скрывает сенсоры, измеряющие пульс, вариабельность сердечного ритма, насыщенность крови кислородом и качество сна.

Все данные автоматически передаются в мобильное приложение, которое анализирует показатели и предлагает персонализированные рекомендации. В устройстве реализован анализ фаз сна и непрерывный мониторинг — удобный инструмент для тех, кто следит за самочувствием ежедневно.

Важно, что доступ к данным полностью открыт — без подписок и дополнительных платежей. Это делает FreeSense Ring не только технологичным, но и по-настоящему полезным аксессуаром.

AI TransBuds: живой перевод на 15 языках

Наушники Acer AI TransBuds позволяют разговаривать на разных языках — без барьеров. Это компактное и лёгкое решение для общения, работы и учёбы, где особенно ценится точный и быстрый перевод.

Работают наушники просто: через специальный ресивер подключаются к смартфону или планшету, после чего активируется двусторонний перевод в реальном времени. Используется ИИ-распознавание речи и семантический анализ, что повышает точность понимания контекста.

Интересно, что перевод возможен даже в том случае, если устройство надевает только один участник беседы. Поддерживается 15 популярных языков, включая английский, испанский, китайский и французский. Также есть функции субтитров и расшифровки диалогов, которые можно сохранить и пересмотреть позже.

Acer eMobility: электросамокаты и байки нового поколения

Acer Gadget также показала серию электросамокатов и электровелосипедов, адаптированных как для городской езды, так и для активного отдыха.

Среди новинок — Acer eScooter Series 4 Select и Series 5 Select, а также мощные модели Predator ES Storm и ES Thunder. Все они оснащены моторами мощностью от 400 до 500 Вт и современными тормозными системами с амортизацией.

Через фирменное приложение можно отслеживать состояние транспорта и настраивать функции безопасности. Особое внимание привлек Predator eRanger — внедорожный электровелосипед с широкими колёсами, впервые показанный на Taipei Cycle Show 2025. Это часть стратегии Acer по созданию универсальных решений для умной мобильности.