Компания Xiaomi выпустила в Китае новый монитор Redmi A27Q Monitor 2026 Type-C Edition. По сути, это обновлённая версия модели, представленной месяц назад, но теперь устройство оснащено портом Type-C с поддержкой обратной зарядки мощностью до 90 Вт. Монитор по-прежнему ориентирован на обычных пользователей и стоит всего 899 юаней (около 126 долларов).

Redmi A27Q Type-C оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей (2K) и частотой обновления 120 Гц. Угол обзора составляет 178 градусов, а заводская калибровка обеспечивает точность цветопередачи ΔE<1, что делает модель подходящей для дизайнеров, редакторов и всех, кто работает с цветом.

Монитор покрывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, поддерживает 8-битную глубину цвета, что обеспечивает плавные переходы оттенков и стабильную цветопередачу. Для защиты зрения предусмотрена сертификация TÜV Rheinland, аппаратное снижение уровня синего света и технология DC Dimming, устраняющая мерцание. Также реализована фирменная система защиты глаз Aoyama Eye Care, разработанная для снижения усталости глаз при длительной работе.

Из разъёмов доступны многофункциональный Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, два порта USB 3.0, аудиоразъём 3,5 мм и разъём питания DC-in.

Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону, повороту и развороту в портретный режим, а также совместима с креплением VESA 75×75 мм. Для удобства кабель-менеджмента предусмотрена съёмная задняя панель. Благодаря трёхстороннему тонкому обрамлению монитор удобно использовать в многоэкранных конфигурациях. Вес устройства с подставкой составляет 5,6 кг, габариты — 612,5×185×510 мм.



