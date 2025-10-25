Xiaomi представила новый монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition (2026), который поступил в продажу по цене 519 юаней (около 70 долларов). Это обновленная версия модели, вышедшей в августе, но теперь она оснащена многофункциональной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота.

Redmi A24 (2026) оснащен 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Угол обзора составляет 178 градусов, а глубина цвета достигается за счет технологии 6-bit + FRC, что обеспечивает 8-битное отображение.

По данным Xiaomi, монитор покрывает 99% цветового пространства sRGB и проходит заводскую калибровку с точностью ΔE<1. Такая точность делает его подходящим для базовой фото- и видеокоррекции, а также для задач, где важна цветопередача.

Типичная яркость экрана составляет 300 нит. Монитор получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и технологию DC Dimming, которая снижает уровень мерцания и помогает уменьшить нагрузку на глаза при длительной работе.

Многофункциональная подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона (от -5° до +15°) и поворот монитора. Кроме того, устройство поддерживает настенное крепление стандарта VESA 75×75 мм.





Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, что делает монитор совместимым с настольными компьютерами, ноутбуками и игровыми консолями.

Дизайн модели выполнен в минималистичном стиле с тонкими рамками с трех сторон, что особенно удобно при использовании нескольких мониторов. Устройство весит около 3,9 кг и потребляет примерно 24 Вт энергии.