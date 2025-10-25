Относительно новый белорусский автопроизводитель Belgee, дебютировавший в России осенью 2023 года, быстро завоевывает признание у покупателей. По данным руководителя «Автостата» Сергея Целикова, за два года компания Belgee реализовала в РФ 76,3 тысячи автомобилей, причем примерно треть продаж приходится на Москву и Московскую область.

Распределение продаж по моделям выглядит следующим образом:

Belgee X50 (Geely Coolray первого поколения) — бестселлер бренда, с сентября 2023 года продано 58 133 автомобиля;

Belgee X70 (локализованный в Белоруссии Geely Atlas Pro) продаётся с июля 2024 года, продажи достигли 18 131 экземпляра;

Belgee S50 — новый седан на базе Geely Emgrand, стартовавший недавно. В сентябре реализовано 37 машин.

В сентябре 2025 года компания Belgee заняла четвертую строчку в списке самых продаваемых марок, продав 8 346 автомобилей. Это позволило ей опередить китайские бренды Chery (8 023 шт.) и Changan (5 856 шт.), а также почти догнать Geely (9 741 шт.) — компанию, послужившую основой для создания Belgee.