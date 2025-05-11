В России можно приобрести кроссоверы Mitsubishi ASX первого поколения в рестайлинговой версии, собранные в Японии. Они поставляются из ОАЭ по схеме параллельного импорта, а стартовая цена составляет 2,25 миллиона рублей при заказе.

Это делает модель более доступной по сравнению с рядом китайских конкурентов, таких как Changan CS35 Plus New (от 2,57 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 (от 2,29 миллиона рублей) и Geely Coolray (от 2,79 миллиона рублей).

Базовая комплектация GLX включает 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с., вариатор и полный привод. В стандартное оснащение входят светодиодные фары, датчики света и дождя, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и регулируемый руль.

Версия M-Line, доступная за 2,39 миллиона рублей под заказ, предлагает кожаный салон, климат-контроль, камеру кругового обзора, бесключевой доступ и семь подушек безопасности.

Кроссоверы уже доступны у дилеров в Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Пскове, Тюмени, Иркутске, Москве и Рязани. Цены на переднеприводные версии в наличии начинаются от 2,7 миллиона рублей, а полноприводные топовые комплектации могут достигать 3,25 миллиона рублей.