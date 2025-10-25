Компания Relativity Space из США скорректировала план разработки ракеты-носителя Terran R, нацеливаясь на дебютный запуск в конце 2026 года. Ключевым моментом стали успешные всесторонние тесты силовой части, являющейся основой и местом крепления двигателей первой ступени. Эта секция прошла статические испытания при нагрузках до 1665 тонн, а также динамические проверки, имитирующие пиковые нагрузки в полете.

Комплект включает восемь цилиндрических секций первой ступени и пару первых двигателей Aeon R, также успешно прошедших необходимые огневые испытания продолжительностью до 475 секунд, подтвердив соответствие требованиям полета. Параллельно ведется сборка второй ступени и установка оборудования на пусковой площадке в Кэйп Канаверал. Значимым шагом стала сборка и покраска компонентов корпуса ракеты из алюминиевых сплавов, а также создание титановых рулевых решеток.

Relativity Space по-прежнему делает ставку на частичную многоразовость ракеты, предусматривая возможность повторного использования первой ступени, в том числе посадку на платформу, аналогичную используемой Falcon 9. Первый запуск запланирован с площадки LC-16 на территории базы ВВС США во Флориде, где возводится инфраструктура, включая цех горизонтальной сборки и систему молниезащиты.

Задача Terran R — занять нишу в среднем и тяжелом классе ракет с грузоподъемностью до 23,5 тонн на низкую околоземную орбиту и до 5,5 тонн — на геопереходную. Ракета призвана составить конкуренцию таким компаниям, как SpaceX, Blue Origin и Stoke Space.