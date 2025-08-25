NVIDIA представляет новое поколение систем-на-модуле Jetson — Jetson Thor, которое открывает новые горизонты в области робототехники и физического искусственного интеллекта. Генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, считает, что робототехника станет одной из крупнейших возможностей для производителей микросхем помимо искусственного интеллекта в целом.

Компания уже несколько лет занимается разработкой «роботизированных мозгов», и каждое новое поколение превосходит предыдущее по мощности и эффективности. Новая модель оснащена архитектурой графического процессора Blackwell, которая обеспечивает в 7,5 раза больше вычислительных возможностей для ИИ и в 3,5 раза большую энергоэффективность по сравнению с предыдущими решениями. Модули Jetson Thor способны запускать генеративные модели искусственного интеллекта — крупные языковые и визуальные модели — что позволяет роботам лучше интерпретировать окружающий мир и взаимодействовать с ним.





«Мы создали Jetson Thor для миллионов разработчиков, создающих роботизированные системы, которые взаимодействуют с физическим миром и всё больше его формируют», — заявил Хуанг. Модуль работает на базе полного стека программной платформы NVIDIA Jetson, специально разработанной для приложений физического ИИ и робототехники.

Клиентская база включает такие компании, как Amazon, Meta*, Agility Robotics и Boston Dynamics, что свидетельствует о высокой востребованности этой технологии в индустрии. Комплект разработчика Jetson AGX Thor уже поступает в продажу по цене $3499. NVIDIA также планирует продавать модули Thor T5000 для интеграции в готовые к производству роботы. Минимальный заказ оптовых партий составит 1000 штук по цене $2999 за модуль.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.