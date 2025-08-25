Компания Xiaomi в Китае выпустила новую умную камеру под названием Smart Camera 4 Dual-Camera Edition. Цена устройства составляет 299 юаней, что примерно равно 42 долларам США. Уже сейчас его можно приобрести на сайте JD.com. Эта модель является продолжением недавно выпущенной камеры Smart Camera 4 Zoom Edition.

Новая камера оснащена двумя 5-мегапиксельными объективами, каждый из которых снимает видео с разрешением около 2960 на 1666 пикселей. В ней используется оптическая конструкция с пятью линзами, большая диафрагма f/1.6 и специальные технологии обработки изображений, что обеспечивает высокую чёткость и детализацию картинки. Камера может снимать видео со скоростью 20 кадров в секунду, что делает изображение плавным при наблюдении за движущимися объектами.





Устройство имеет две системы объективов: фиксированный широкоугольный объектив и PTZ-объектив, который умеет панорамировать, наклоняться и зумировать. PTZ-объектив может поворачиваться на 360 градусов по горизонтали и наклоняться на 90 градусов по вертикали, а фиксированный объектив охватывает угол обзора в 152 градуса и его угол можно регулировать вручную по вертикали. Обе системы работают вместе, уменьшая слепые зоны и обеспечивая просмотр в реальном времени на двух экранах.

Камера хорошо работает в ночное время благодаря высокочувствительному датчику изображения и специальным алгоритмам обработки. Она поддерживает полноцветное ночное видение в условиях низкой освещённости и оснащена инфракрасной подсветкой с длиной волны 940 нм, которая позволяет видеть чётко в полной темноте на расстоянии до десяти метров.





Внутри устройство использует мощный чип с вычислительной способностью один TOPS, что позволяет выполнять локальное распознавание объектов с помощью искусственного интеллекта. Камера умеет обнаруживать человека, домашних животных, детский плач и необычные звуки. Если она зафиксирует движение или объект, PTZ-объектив автоматически повернётся для отслеживания.

Камера поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 для быстрого и стабильного соединения. Она легко интегрируется с системой умного дома Xiaomi HyperOS Connect, что позволяет подключать её к другим устройствам Xiaomi — например, к умным замкам или системам освещения. Также есть возможность двусторонней голосовой связи через встроенный динамик и микрофон с шумоподавлением.





Для хранения данных устройство поддерживает карты microSD объёмом от шестнадцати до двухсот пятидесяти шести гигабайт, а также NAS-хранилище или платное облако. Видео кодируется с помощью формата H.265, что обеспечивает хорошее качество при меньшем размере файла. В комплект входит настенный кронштейн для установки как вертикально, так и вверх ногами.

Размеры камеры составляют примерно семьдесят восемь на семьдесят три миллиметра в ширину и сто двадцать семь миллиметров в высоту; вес — около трёхсот сорока семи граммов.



