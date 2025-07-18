Флагманская линейка смартфонов Xiaomi 16, премьера которой ожидается до конца 2025 года, может пополниться новой моделью с самым ёмким аккумулятором в серии. По информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 16 Pro Max получит батарею, которую в компании могут официально представить как 7500 мАч — больше, чем у топовой версии Xiaomi 16 Ultra.

Аккумулятор Xiaomi 16 Pro Max превзойдёт даже Ultra-версию

Информация об аккумуляторе появилась на платформе Weibo. Источник утверждает, что фактическая ёмкость батареи Xiaomi 16 Pro Max составит 7290 мАч, но для маркетинговых целей её, вероятно, обозначат как 7500 мАч. Это сделает новинку рекордсменом по автономности среди всех моделей серии Xiaomi 16.

Ожидается, что Xiaomi 16 Ultra будет оснащён аккумулятором на 7000 мАч, а значит, даже продвинутая версия флагмана уступит модели Pro Max по ёмкости. Благодаря этому Xiaomi 16 Pro Max сможет уверенно конкурировать с будущими устройствами других производителей, включая Vivo X300 и Oppo Find X9, у которых также прогнозируются аккумуляторы свыше 7000 мАч.

В серию войдут четыре модели, включая Pro Max

Линейка Xiaomi 16, по слухам, будет включать базовую модель, а также версии 16 Pro, 16 Ultra и 16 Pro Max. Официальная премьера ожидается к концу 2025 года. По предварительной информации, Xiaomi 16 Pro Max получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 — новейшую платформу флагманского уровня.





Кроме внушительного аккумулятора, смартфон может получить обновлённый модуль основной камеры. Согласно утечке, этот блок будет крупнее, чем у предшественников, и, возможно, включит дополнительный дисплей — аналогично решениям, ранее опробованным другими китайскими производителями.

Компания пока не комментировала утечку, и окончательные характеристики станут известны ближе к презентации.



