TikTok начал тестировать инструменты, которые позволят авторам песен лучше выделять свои работы внутри платформы. В рамках бета-версии сервис внедряет специальную метку “Songwriter” и новую вкладку в профиле, где авторы смогут демонстрировать свои музыкальные произведения. Это должно помочь им в продвижении и привлечении новых слушателей.

Пока что к программе получили доступ лишь ограниченное число авторов. Остальные желающие могут записаться в лист ожидания.

По словам TikTok, компания провела опрос более 870 авторов песен и провела углублённые интервью, чтобы понять их потребности в самопрезентации и монетизации через соцсети. Кроме того, независимое исследование показало, что более половины опрошенных авторов уже используют TikTok для продвижения.

Представитель TikTok отметил, что главная цель нововведений — создать инструменты, которые позволяют авторам делиться историями, рассказывать о своём творчестве и находить аудиторию. Эти функции дополняют уже существующие возможности для артистов, и теперь songwriters смогут продвигать свою музыку наравне с исполнителями.





Стоит отметить, что Spotify уже давно предлагает похожие функции для авторов песен. А в прошлом году Tidal пошёл ещё дальше, предложив авторам инструмент для отслеживания роялти и управления правами на их творчество.

Хотя TikTok закрыл свой музыкальный стриминговый сервис TikTok Music в прошлом году, сама платформа по-прежнему играет ключевую роль в открытии новой музыки и продвижении артистов. Ранее в этом году TikTok представил инструмент TikTok for Artists, позволяющий исполнителям отслеживать эффективность своих кампаний и треков.



