Apple подала в суд на YouTube-блогера Джона Проссера и его соучастника Майкла Рамаччотти, обвинив их в незаконном получении и распространении конфиденциальной информации об iOS 26. Поводом для иска стали серии видеороликов, опубликованных Проссером в начале 2024 года, в которых он представил визуализации будущей версии iOS, основанные, как утверждает Apple, на украденных данных.

Утечки начались с демонстрации нового интерфейса камеры

Первое видео Проссера появилось в январе, когда новая система ещё проходила внутренние испытания и предположительно носила название iOS 19. В этом ролике он показал переработанный интерфейс приложения «Камера» с упрощённой навигацией между режимами съёмки. Позднее, в марте, в подкасте Genius Bar Проссер представил обновлённый интерфейс «Сообщений» — с круглыми кнопками навигации в верхней части экрана и скруглёнными углами клавиатуры.

Заключительное видео было опубликовано в апреле. В нём Проссер подробно показал редизайн Liquid Glass, который действительно был представлен Apple в финальной версии iOS 26. Среди особенностей — более округлые и стеклянные элементы интерфейса, а также вкладки в виде пилюль в нижней части приложений Apple.

Хотя финальная версия интерфейса «Камеры» в iOS 26 и отличалась от представленной Проссером, основные концепции совпали. Apple сочла это поводом для обращения в суд, заявив, что утечка произошла в результате умышленных действий.





Apple обвиняет Проссера и Рамаччотти в сговоре и краже данных

Согласно иску, Проссер и Рамаччотти получили доступ к разработческому iPhone, находившемуся у сотрудника Apple Итана Липника. В документах утверждается, что Рамаччотти — друг Липника — получил код блокировки устройства и использовал трекинг местоположения, чтобы определить, когда хозяин будет отсутствовать.

Проссер якобы предложил Рамаччотти финансовое вознаграждение за помощь в получении доступа к смартфону. В итоге Рамаччотти, как утверждает Apple, совершил видеозвонок через FaceTime, продемонстрировав Проссеру интерфейс iOS 26 на экране разработческого iPhone. Проссер записал вызов с помощью инструментов захвата экрана, а затем использовал этот материал для создания визуализаций, опубликованных в сети.





В компании подчёркивают, что устройство содержало «значительный объём нераскрытой информации», и неясно, сколько из этих данных уже оказалось в распоряжении обвиняемых.

Apple требует запрет на дальнейшее распространение утечек

В иске Apple настаивает на судебном запрете на дальнейшее раскрытие конфиденциальной информации, а также требует компенсацию ущерба за неправомерное использование коммерческих тайн.





Итан Липник уже уволен из компании за нарушение внутренней политики и неуведомление Apple о факте утечки. Он не сообщил о случившемся, даже когда узнал о взломе через третьих лиц, распознавших его квартиру на видеозаписи FaceTime-звонка. Руководство Apple впервые получило информацию о произошедшем из анонимного электронного письма.

Джон Проссер ответил на обвинения в соцсетях

После публикации новости Джон Проссер отреагировал на обвинения в комментариях под твитом, посвящённым иску. Он заявил, что «не был осведомлён о происходящем» и выразил готовность «обсудить ситуацию с Apple».

Представители Apple пока не прокомментировали заявления Проссера.