17 июля 2025 года депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении пакет поправок к КоАП и УК, касающихся доступа к экстремистским материалам и использования VPN-сервисов. Нововведения предполагают административные штрафы за умышленный поиск запрещённого контента, а также ужесточение ответственности за распространение и рекламу программ доступа к ограниченным ресурсам.

Новый состав правонарушений: поиск экстремистских материалов и доступ к ним

Согласно одобренным поправкам, в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья 13.53. Она предусматривает наказание за намеренный поиск в интернете и доступ к материалам, официально признанным экстремистскими. В список подпадают как публикации, включённые в соответствующий перечень Минюста РФ, так и те, что подпадают под определение, данное в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

За нарушение предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Санкции также касаются случаев, когда для получения доступа используются технические средства обхода ограничений — в том числе VPN.

Дополнительная статья 13.52 вводит ответственность за нарушение порядка использования программно-аппаратных средств, позволяющих получать доступ к заблокированным информационным ресурсам. Это касается, в первую очередь, владельцев VPN-сервисов.





Предусмотренные штрафы варьируются:

для граждан — от 50 000 до 80 000 рублей;

для должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей;

для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Штрафы предусмотрены также за рекламу подобных средств. Статья 14.3 КоАП дополняется пунктом, запрещающим распространение рекламной информации о сервисах доступа к заблокированным сайтам. Размер штрафов полностью совпадает с предыдущими санкциями по аналогичной категории.





Использование VPN может быть признано отягчающим обстоятельством

В тот же день Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в статью 63 УК РФ. Согласно документу, использование VPN при совершении преступления будет отнесено к отягчающим обстоятельствам. Законопроект был внесён в октябре 2023 года и одобрен в первом чтении в декабре 2024-го.

Эта норма дополняет пакет мер, усиливающих регулирование цифрового пространства и доступ к запрещённым материалам. В целом поправки направлены на повышение контроля за анонимной активностью в интернете и борьбу с преступлениями, совершаемыми с использованием цифровых инструментов.





Защита от мошенничества и дополнительные инициативы

Одновременно в рамках обсуждения было предложено установить ответственность за передачу третьим лицам телефонных номеров и аккаунтов в интернете. Как пояснили в Роскомнадзоре, эта мера направлена на снижение уровня телефонного и онлайн-мошенничества.

По итогам голосования: за принятие поправок высказались 285 депутатов, против — 19, ещё 20 воздержались.