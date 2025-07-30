Бренд Tecno объявил о старте продаж новой серии базовых смартфонов Spark 40. В линейку вошли пять моделей: Spark 40 Pro+, Spark 40 Pro, Spark 40, Spark 40C и Spark Go 2. Устройства отличаются современным дизайном, расширенными возможностями камеры, поддержкой искусственного интеллекта и функцией беспроводной зарядки. Впервые в линейке используется чип MediaTek Helio G200 — он установлен в модели Spark 40 Pro+.

Ультратонкий корпус и акцент на материалы

Смартфоны Spark 40 выполнены в компактном и тонком корпусе. Модель Spark 40 Pro+ получила толщину 6,49 мм при весе 160 грамм и предлагается в эксклюзивном цвете «Зелёная тундра» с задней панелью из экокожи. Камерный блок оформлен как цельная алюминиевая пластина. Корпус остальных моделей изготовлен из матового композитного пластика с металлической фактурой.

AMOLED-экраны до 144 Гц и Dolby Atmos в старших версиях

Модели Spark 40 Pro+ и Spark 40 Pro оснащены AMOLED-дисплеями диагональю 6,78 дюйма с частотой до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Дополнительный чип Tecno T1 повышает разрешение до 1.5K (1224×2720 пикселей). Более доступные Spark 40 и Spark 40C комплектуются IPS-экранами на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц. Все устройства оснащены стереодинамиками, а старшие модели поддерживают Dolby Atmos.

Производительность, память и связь

Смартфоны серии работают на процессорах MediaTek: Helio G200 в Spark 40 Pro+, Helio G100 Ultimate в Spark 40 Pro, Helio G91 и G81 в младших моделях. Объём оперативной памяти доходит до 8 ГБ с возможностью расширения до 16 или 24 ГБ. Встроенная память — до 256 ГБ. Также заявлена поддержка технологии DCSAR для улучшения связи в зонах со слабым сигналом.

Автономность и беспроводная зарядка

Spark 40 Pro+, Spark 40 Pro и Spark 40 получили аккумулятор на 5200 мАч и зарядку 45 Вт. У Spark 40C — батарея на 6000 мАч. Во всех моделях, кроме Go 2, доступна реверсивная проводная зарядка на 10 Вт. У версии Pro+ появилась беспроводная зарядка 30 Вт и обратная — на 5 Вт. Производитель заявляет сохранение более 80 % ёмкости аккумулятора после 2000 циклов зарядки, а гарантия на устройства составляет 5 лет.

Функции искусственного интеллекта и камеры

Все смартфоны работают на Android 15 с оболочкой HiOS 15.1 и голосовым ассистентом Ella. Поддерживаются функции AI-генерации обоев, текстового резюмирования, интеллектуального удаления объектов с фото, а также ИК-управление техникой и функция FreeLink для устойчивой связи между устройствами Tecno.





Spark 40 и старшие модели оснащены 50-Мп основными камерами с сенсорами от Hynix и Samsung и функцией FlashSnap — интеллектуальной съёмкой с автоматическим выбором лучшего кадра.

Рекомендованные цены и доступность

Spark 40 Pro+ (8+256 ГБ) — 20 990 ₽

Spark 40 Pro (8+256 ГБ) — 19 990 ₽

Spark 40 Pro (8+128 ГБ) — 16 990 ₽

Spark 40 (8+256 ГБ) — 14 990 ₽

Spark 40C (8+256 ГБ) — 12 990 ₽

Spark 40C (8+128 ГБ) — 10 990 ₽

Spark 40C (4+128 ГБ) — 9 490 ₽

Spark Go 2 (4+128 ГБ) — 7 990 ₽

Spark Go 2 (3+64 ГБ) — 5 990 ₽

Смартфоны уже доступны в магазинах DNS и в официальной витрине Tecno на OZON. В ближайшее время продажи начнутся у других партнёров бренда.