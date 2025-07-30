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Аналитики Jet CSIRT, команды реагирования на инциденты информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», зафиксировали более 110 утечек конфиденциальных данных в России за первое полугодие 2025 года. Исследование охватило все ключевые секторы экономики и выявило наиболее уязвимые из них.

Содержание
1. Онлайн-торговля и малый бизнес — главные жертвы утечек
2. Причины инцидентов — устаревшие системы и фишинг
3. Киберустойчивость становится приоритетом

Онлайн-торговля и малый бизнес — главные жертвы утечек

Наибольшее число инцидентов пришлось на сферу интернет-торговли и маркетплейсы — 44 % от всех выявленных случаев. Малый бизнес и локальные цифровые сервисы заняли второе место с долей 22 %.

Среди других пострадавших:

  • образовательные учреждения — 6,5 %;
  • финансовые организации и бизнес — 6 %;
  • государственный сектор — 5,5 %;
  • ИТ- и ИБ-компании — 3,6 %;
  • страхование и медицина — 3,6 %;
  • телеком — 3 %;
  • строительство — 2 %;
  • автопром и логистика — 2 %;
  • медиа и СМИ — 1,8 %.

Эксперты подчёркивают: более половины всех инцидентов связаны с цифровыми и малобюджетными сервисами, где уровень защиты информации традиционно невысок.

Причины инцидентов — устаревшие системы и фишинг

Среди основных факторов, приведших к утечкам:

  • использование устаревшего или незащищённого ПО;
  • открытые базы данных;
  • фишинговые атаки и компрометация учётных записей;
  • слабый контроль за подрядчиками и внешними сервисами.

По мнению аналитиков, проблема носит системный характер. Утечки происходят на постоянной основе, охватывая всё больше отраслей, а меры защиты часто остаются на базовом уровне.


Киберустойчивость становится приоритетом

«Экономия на информационной безопасности приводит к нехватке специалистов и отсутствию минимально необходимых защитных мер», — отмечает Анастасия Филиппова, аналитик Jet CSIRT. Она подчеркивает: построение киберустойчивой системы — уже не опция, а условие выживания бизнеса.

По её словам, современные атаки становятся всё сложнее, и важной задачей для компаний становится не только защита от проникновения, но и способность быстро восстановить работу при инциденте с минимальным ущербом.

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