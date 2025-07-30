Аналитики Jet CSIRT, команды реагирования на инциденты информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», зафиксировали более 110 утечек конфиденциальных данных в России за первое полугодие 2025 года. Исследование охватило все ключевые секторы экономики и выявило наиболее уязвимые из них.
Онлайн-торговля и малый бизнес — главные жертвы утечек
Наибольшее число инцидентов пришлось на сферу интернет-торговли и маркетплейсы — 44 % от всех выявленных случаев. Малый бизнес и локальные цифровые сервисы заняли второе место с долей 22 %.
Среди других пострадавших:
- образовательные учреждения — 6,5 %;
- финансовые организации и бизнес — 6 %;
- государственный сектор — 5,5 %;
- ИТ- и ИБ-компании — 3,6 %;
- страхование и медицина — 3,6 %;
- телеком — 3 %;
- строительство — 2 %;
- автопром и логистика — 2 %;
- медиа и СМИ — 1,8 %.
Эксперты подчёркивают: более половины всех инцидентов связаны с цифровыми и малобюджетными сервисами, где уровень защиты информации традиционно невысок.
Причины инцидентов — устаревшие системы и фишинг
Среди основных факторов, приведших к утечкам:
- использование устаревшего или незащищённого ПО;
- открытые базы данных;
- фишинговые атаки и компрометация учётных записей;
- слабый контроль за подрядчиками и внешними сервисами.
По мнению аналитиков, проблема носит системный характер. Утечки происходят на постоянной основе, охватывая всё больше отраслей, а меры защиты часто остаются на базовом уровне.
Киберустойчивость становится приоритетом
«Экономия на информационной безопасности приводит к нехватке специалистов и отсутствию минимально необходимых защитных мер», — отмечает Анастасия Филиппова, аналитик Jet CSIRT. Она подчеркивает: построение киберустойчивой системы — уже не опция, а условие выживания бизнеса.
По её словам, современные атаки становятся всё сложнее, и важной задачей для компаний становится не только защита от проникновения, но и способность быстро восстановить работу при инциденте с минимальным ущербом.