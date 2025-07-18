Компания Chery приняла решение свернуть деятельность своего дочернего бренда Kaiyi в России. Об этом сообщает Auto.Mail.ru со ссылкой на источник в автомобильной отрасли. Причиной ухода стали слабые потребительские характеристики моделей, представленных на рынке. Несмотря на недавние планы по расширению модельного ряда и запуск производства в Калининграде, марка не смогла завоевать устойчивый спрос.

Kaiyi не смогла закрепиться в России за два года

Марка Kaiyi, принадлежащая китайскому автопроизводителю Chery, присутствует на российском рынке с 2023 года. Автомобили выпускаются на мощностях калининградского предприятия «Автотор». В актуальный модельный ряд входят седан E5, кроссоверы X3 и X3 Pro, а также внедорожник X7. Последняя модель — полноприводный X7 — была поставлена на конвейер в апреле текущего года.

Тем не менее, показатели продаж остаются скромными. В 2023 году, по данным «Автостата», было реализовано менее 8 тысяч автомобилей Kaiyi. Несмотря на прирост в 7,2 % по сравнению с предыдущим годом, компания сочла эти результаты недостаточными. Львиная доля продаж пришлась на седан E5 — 6030 автомобилей.

Кроме того, в 2024 году зафиксировано снижение объёмов государственных закупок: публичные госконтракты, в которых участвовала марка, сократились на 11 %. При этом автомобили Kaiyi формально соответствуют требованиям для участия в тендерах.





Растущий дефицит дилеров усилил слухи об уходе

Говорить об уходе бренда начали ещё в прошлом году. Ситуация обострилась в начале 2025-го, когда один из крупнейших российских автодилеров «Рольф» прекратил сотрудничество с Kaiyi и BAIC. Последний пока не планирует покидать рынок. Примеру «Рольфа» последовали и другие дилерские сети, объяснив отказ низкой узнаваемостью брендов и слабым потребительским интересом.

По информации источников, убытки, понесённые «Автотором» от сотрудничества с Kaiyi и BAIC, в 2023 году составили 4,3 миллиарда рублей. Эти данные стали дополнительным аргументом в пользу прекращения присутствия Kaiyi в России.





В Kaiyi опровергли сообщения об уходе

Представители бренда заявили, что информация о завершении работы в России не соответствует действительности. По словам пресс-службы, производство всех моделей продолжается на заводе «Автотор» в Калининградской области. На сегодня в России функционируют 62 дилерских центра Kaiyi, расположенных в крупнейших городах страны. Все они обеспечивают гарантийное обслуживание и сервисную поддержку клиентов.