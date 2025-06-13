Несмотря на неоднократное повышение цен, всё больше подписчиков PlayStation Plus выбирают более дорогие уровни подписки. Об этом сообщил президент и CEO Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино на недавней встрече с инвесторами.

Компания также дала понять, что политика пересмотра цен на PS Plus останется гибкой и будет меняться в зависимости от рыночной ситуации и стратегии роста сервиса.

38% подписчиков выбрали тарифы Premium и Extra

По данным Sony, доля пользователей, оформивших подписку на уровни Premium и Extra, стабильно растёт. В 2022 финансовом году 17% подписчиков использовали Premium, а 13% — Extra. К 2024 году эти показатели выросли до 22% и 16% соответственно. То есть сейчас около 38% всех подписчиков используют продвинутые тарифные планы.

По словам Нисино, этот рост произошёл на фоне глобального повышения цен в 2023 году и последующих локальных корректировок в 2024 и 2025 годах. При этом пользователи продолжают воспринимать сервис как выгодное предложение.

Повышения цен объясняются ростом ценности сервиса

В рамках видеопрезентации Fireside Chat глава PlayStation уточнил, что рост цен связан с увеличением ценности самой подписки. В частности, он упомянул:

расширение библиотеки контента;

улучшение персонализации;

развитие системы поиска и рекомендации игр;

инвестиции в новые функции.

“Мы стараемся динамично корректировать ценовую стратегию, чтобы максимизировать прибыль и одновременно продолжать добавлять ценность для игроков,” — отметил Нисино.

Подписка дорожает — и это не предел

Sony впервые за долгое время изменила цены на PS Plus в 2023 году. Тогда годовая подписка на Premium подорожала с $119 / £99 до $159 / £119 — то есть на 35% в отдельных регионах.

Старший вице-президент SIE по глобальному маркетингу Эрик Лемпел тогда заявил, что «в 85% стран цены не менялись много лет», и это было вынужденное решение, обусловленное рыночными условиями.

Однако уже в апреле 2025 года цены выросли снова — на этот раз в Канаде. Premium-подписка, стоившая ранее $139 в год, а затем увеличившаяся до $189, теперь обходится в $224.

Sony обещает «ещё больше пользы» — но за дополнительную плату

Нисино завершил выступление заявлением, что PlayStation Plus по-прежнему воспринимается игроками как ценное предложение. При этом Sony продолжит инвестировать в улучшение сервиса и динамически пересматривать ценовую стратегию. Вероятнее всего, это значит — ждать новых повышений цен в будущем.