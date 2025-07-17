Несмотря на слухи, трифолд-смартфон от Samsung так и не было представлен на последнем мероприятии Galaxy Unpacked. Однако на прошлой неделе глава Samsung Electronics Т.М. Ро подтвердил, что новинка всё же будет выпущена до конца этого года. Он отметил: «Сейчас мы сосредоточены на доработке продукта и его удобства в использовании. Название пока не выбрано, но по мере завершения разработки мы примем окончательное решение».

Судя по всему, имя уже определено. Инсайдер Макс Джамбор сообщил, что устройство может получить название Samsung Galaxy Z TriFold. Возможно, к названию добавят номер модели, как это сделано, например, в Galaxy Z Flip7 FE — первом FE-варианте в линейке Flip, относящемся к седьмому поколению Z-серии.

Некоторые подсказки о грядущем устройстве были найдены в прошивке One UI 8, которая дебютировала вместе с новыми складными моделями, но изначально тестировалась на серии Galaxy S25.

Ранее предполагалось, что смартфон будет называться Galaxy G Fold, что соответствовало прототипам дисплеев Flex G и Flex S, показанным Samsung ещё на CES 2022. Однако компания, возможно, не хочет отказываться от узнаваемого бренда “Z”.





Пока что известно лишь кодовое имя устройства — Q7M и модельный номер SM-F968. Для сравнения, Galaxy Z Fold7 обозначается как Q7 и SM-F966. По утечкам, тираж устройства будет ограниченным и его продажа состоится лишь в некоторых странах.