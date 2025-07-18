17 июля 2025 года стало известно, что мессенджер Telegram официально регистрирует представительство в России. Эта информация подтверждена записями в реестре Роскомнадзора. Ранее основатель платформы Павел Дуров неоднократно подчёркивал, что компания не намерена «приземляться» в стране из-за угроз конфиденциальности. Однако теперь ситуация изменилась — Telegram выполнил одно из ключевых требований российского закона «о приземлении».

Telegram внесён в реестр Роскомнадзора как зарегистрированная платформа

Согласно данным Роскомнадзора, компания Telegram Messenger начала процесс регистрации в России. Речь идёт о создании официального представительства, что соответствует требованиям Федерального закона № 236-ФЗ от 1 июля 2021 года. Согласно этому закону, все иностранные ИТ-компании с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки на территории России обязаны:

открыть филиал, представительство или создать российское юридическое лицо;

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

обеспечить обратную связь с российскими пользователями через специальную форму;

ограничивать доступ к контенту, признанному запрещённым в РФ.

Невыполнение этих требований грозит ограничением в виде запрета на рекламу, блокировки платёжных операций, а в крайних случаях — полной блокировкой ресурса.

Telegram до последнего времени оставался одной из немногих крупных платформ, не выполнивших требования о локализации. Регистрация представительства теперь может быть расценена как попытка избежать санкций, особенно на фоне растущей рекламной поддержки отечественного мессенджера MAX.





Может ли Telegram быть заблокирован несмотря на регистрацию

Формальное открытие представительства в России означает, что Telegram соблюдает положения закона «о приземлении». Однако это не освобождает платформу от обязанности взаимодействовать с регулирующими органами. В частности, Роскомнадзор вправе направлять запросы о блокировке и удалении материалов, признанных нарушающими законодательство РФ.

Если Telegram не будет исполнять подобные требования, то риски блокировки сохранятся. Вопрос о том, будет ли мессенджер передавать данные пользователей или шифровальные ключи, остаётся открытым. В 2017 году, при аналогичных требованиях, команда Павла Дурова отказалась подчиняться требованиям ФСБ, в результате чего мессенджер был временно заблокирован в России.





Повторится ли та ситуация в изменившихся реалиях — предсказать невозможно. Всё будет зависеть от новых требований регуляторов и позиции самого Telegram.