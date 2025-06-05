Объявление о релизе было сделано на июньской выставке PlayStation State of Play, где Konami представила захватывающий трейлер, демонстрирующий игровой процесс на PS5 и первые кадры боёв от третьего лица.

Действие Silent Hill f разворачивается вокруг Симидзу Хинако — старшеклассницы, которая сталкивается с давлением общественных ожиданий. Она путешествует по своему родному городу Эбисугаока, окутанному туманом и переживающему тревожные перемены.

«Игрокам предстоит раскрывать тайны, бороться с потусторонними угрозами и принимать решения, которые определяткд судьбу Хинако», — сообщили в Konami.

Ранее Konami заявляла, что Silent Hill f — это самостоятельная игра в серии, не связанная напрямую с предыдущими частями. Новым игрокам не потребуется предварительное знакомство с франшизой для погружения в атмосферу ужаса.

При запуске игра будет доступна в нескольких изданиях: физическом Day One, цифровом стандартном и цифровом подарочном вариантах.

В цифровых версиях стандартного и подарочного изданий будут доступны бонусы: эксклюзивная одежда, образцы саундтреков, артбук и 48 часов раннего доступа к игре.

Оформить предварительный заказ на Day One Edition для PS5, Xbox Series X и Xbox Series S можно уже сейчас.