Worldcoin, криптовалютный проект сооснователя OpenAI Сэма Альтмана, официально стартует в Соединённых Штатах. После нескольких лет сбора биометрических данных с помощью «металлических сфер» — устройств для сканирования радужной оболочки глаза — компания Tools for Humanity начала распределение токенов WLD на американском рынке.

Iris за крипту: как это работает

Суть проекта проста и одновременно вызывает споры: пользователи по всему миру прошли сканирование радужки глаза с помощью специальных устройств Orb, чтобы получить цифровую идентичность на блокчейне (World ID) и токены Worldcoin (WLD).

Теперь, начиная с этой недели, жители США также смогут принять участие:

Новым пользователям , прошедшим сканирование глаза через World Orb, начислят 16 WLD ;

, прошедшим сканирование глаза через World Orb, начислят ; Уже зарегистрированные через World App пользователи получат «первоначальный грант» в 150 WLD, который автоматически поступит в их кошельки.

Криптовалюта будет доступна на популярных платформах, включая Coinbase, и сможет использоваться как внутри приложения, так и в будущем через физическую карту.

WLD-дебетовая карта от Visa уже в пути

На пресс-конференции в Сан-Франциско, получившей название «At Last», Сэм Олтман и CEO проекта Алекс Блания также объявили о партнёрстве с Visa. Уже к концу года планируется выпустить дебетовую карту, которая позволит конвертировать WLD в фиатные деньги при оплате в обычных магазинах.

Где можно пройти сканирование?

На старте в США будет доступно более 7 000 устройств World Orb. Сканирование можно пройти в «World Space» локациях в следующих городах:

Сан-Франциско

Лос-Анджелес

Атланта

Майами

Нэшвилл

Остин

Кроме того, Orbs появятся в магазинах Razer, а также будет выпущена компактная версия устройства — Orb Mini, внешне напоминающая смартфон.

Что стоит за проектом Worldcoin?

Компания Tools for Humanity была основана в 2019 году Сэмом Олтманом, Алексом Бланией и Максом Новенстерном. Главная цель проекта — создать универсальную систему верификации личности в цифровом пространстве, особенно в эпоху доминирования ИИ и потенциального распространения AGI (универсального искусственного интеллекта).