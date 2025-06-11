Во вторник глава OpenAI Сэм Альтман опубликовал новое эссе под названием The Gentle Singularity, в котором поделился своим взглядом на то, как искусственный интеллект изменит человеческий опыт в течение следующих 15 лет.

Эссе продолжает традицию футуристических размышлений Альтмана: он восхваляет потенциал ИИ вплоть до уровня искусственного общего интеллекта (AGI), утверждая при этом, что OpenAI уже близка к достижению этой цели, но в то же время смягчает сроки её наступления. Такие публикации Альтман делает регулярно, описывая будущее, в котором AGI трансформирует труд, энергетику и социальный контракт. Нередко в этих текстах можно найти намёки на будущие разработки компании.

В какой-то момент Альтман упоминает, что уже в 2026 году мир, вероятно, увидит ИИ-системы, «способные находить принципиально новые идеи». Хотя формулировка остаётся расплывчатой, ранее представители OpenAI уже заявляли, что сосредоточены на том, чтобы научить ИИ генерировать оригинальные, полезные идеи о мире.

Так, при анонсе моделей o3 и o4-mini в апреле сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман сообщил, что эти модели впервые были использованы учёными для генерации новых и ценных идей.

Судя по блогу Альтмана, OpenAI в ближайшее время усилит акцент на создании ИИ, способного к научной новизне. Однако компания не одинока: её конкуренты также стремятся создать ИИ, способный формулировать гипотезы и способствовать новым научным открытиям.

В мае Google опубликовала статью об AlphaEvolve — ИИ-агенте для программирования, который, как утверждается, разработал новые подходы к сложным математическим задачам. Стартап FutureHouse, поддерживаемый бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, заявил, что его ИИ сделал подлинное научное открытие. Anthropic, в свою очередь, запустила программу поддержки научных исследований.

Если эти усилия увенчаются успехом, ИИ сможет автоматизировать ключевую часть научного процесса и войти в такие отрасли, как разработка лекарств, материаловедение и другие научно-ориентированные сферы.

Это не первый случай, когда Альтман через блог намекает на планы OpenAI. В январе он написал, что 2025 станет «годом агентов» — вскоре после этого компания представила свои первые три ИИ-агента: Operator, Deep Research и Codex.

Тем не менее, создание ИИ, способного к подлинно новым открытиям, может оказаться значительно сложнее, чем разработка агентных систем. В научном сообществе сохраняется скепсис относительно способности ИИ к генерации действительно оригинальных идей.

В начале года главный научный сотрудник Hugging Face Томас Вульф написал эссе, где утверждал, что современные ИИ не умеют задавать великие вопросы — а это ключ к любому научному прорыву. Бывший исследователь OpenAI Кеннет Стэнли также отметил, что текущие модели неспособны выдвигать качественные гипотезы.

Сейчас Стэнли работает над созданием команды в стартапе Lila Sciences, который получил $200 миллионов инвестиций. Цель компании — создать ИИ-лабораторию, сосредоточенную на генерации научных гипотез. Он утверждает, что это особенно трудная задача, потому что требует от моделей ИИ понимания того, что можно считать креативным и интересным.

Удастся ли OpenAI действительно создать ИИ, способный к оригинальным научным инсайтам, — пока неизвестно. Но новое эссе Альтмана, возможно, снова даёт намек на то, куда движется компания.