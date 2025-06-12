Генеральный директор OpenAI намекнул, что вскоре нас ждёт нечто очень интересное, что должно оправдать задержку выпуска модели с открытыми весами.

У OpenAI уже сложилась определённая репутация, когда речь заходит о сроках: задержки, изменения планов — всё это не в новинку. И теперь сроки снова сдвигаются. Но, возможно, не зря.

Сэм Альтман, глава OpenAI, сообщил в посте на X, что выход модели с открытыми весами откладывается. Он подтвердил, что релиз ожидается этим летом, но не в июне. При этом он упомянул, что команда сделала «нечто неожиданное» и намекнул, что ожидание того стоит, не раскрыв дополнительных подробностей.

OpenAI уже давно дразнит публику своей новой моделью с открытыми весами, которую изначально планировалось выпустить в начале лета. По словам представителей компании, новая модель будет обладать способностями к рассуждению, аналогичными серии моделей «o-series», но при этом будет доступна всем желающим.

Модели с открытыми весами — это такие ИИ-системы, параметры которых открыты для загрузки и использования. Это означает, что компании и отдельные разработчики смогут использовать готовые модели без необходимости в обучении с нуля.

Альтман не уточнил конкретную причину задержки, но из его слов ясно, что это связано с чем-то положительным и неожиданным.

Тем временем рынок ИИ становится всё более насыщенным, включая и сегмент моделей с открытыми весами. У OpenAI есть сильные конкуренты: Mistral уже представила свою линейку моделей с возможностями рассуждения, а также активно развиваются Deepseek, Microsoft и Google.

Многие также с нетерпением ждут релиза GPT-5 — следующей версии ChatGPT. Официальной даты запуска пока нет, но аналитики предполагают, что обновление может выйти в ближайшие месяцы, вероятно в июле. Первоначально релиз ожидался в мае, но этого не произошло. И, судя по всему, июнь также вряд ли станет месяцем релиза.