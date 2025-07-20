По данным авторитетных источников, включая аналитиков Dingzhuo Digital и портал Mydrivers, Apple работает над своим первым складным смартфоном, который установит сразу два рекорда в линейке iPhone. Устройство, выход которого ожидается не ранее 2025 года, получит самую мощную батарею в истории iPhone и станет самым дорогим смартфоном компании.

Согласно утечкам, складной iPhone будет оснащен аккумулятором емкостью 5000-5500 мАч, что значительно превышает показатели текущего флагмана iPhone 16 Pro Max с его 4685 мАч. Особый интерес вызывает вопрос энергоэффективности, так как устройству придется питать два дисплея, включая основной складной экран диагональю 7,74 дюйма.

Второй рекорд касается цены. По предварительным данным, в Китае устройство будет стоить более 15 000 юаней (около 2090 долларов), что делает его значительно дороже текущего топового iPhone 16 Pro Max с его стартовой ценой в 1199 долларов. Ранее ходили слухи о возможном ценовом диапазоне от 1800 до 2500 долларов в зависимости от конфигурации.

Эксперты отмечают, что перед релизом складного iPhone Apple традиционно представит линейку iPhone 17, выход которой ожидается в сентябре 2024 года. Интересно, что в новой серии компания может заменить модель Plus на новую версию под названием iPhone 17 Air.





Ожидается, что складной iPhone станет ответом Apple на успешные складные устройства Samsung и других производителей. Однако, учитывая традиционно высокие стандарты Apple к качеству продукции, компания не торопится с выпуском и тщательно прорабатывает конструкцию своего первого складного смартфона. Официальная презентация устройства, по мнению аналитиков, состоится не раньше 2025 года.