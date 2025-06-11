OpenAI представила модель o3-pro с улучшенной точностью

OpenAI анонсировала новую языковую модель o3-pro, которая предлагает расширенные возможности для корпоративных пользователей и разработчиков, стремящихся к высокой точности и надежности, несмотря на снижение скорости отклика.

Новая модель o3-pro появилась спустя всего несколько часов после того, как компания объявила о снижении цен на базовую модель o3. В отличие от неё, o3-pro ориентирована на более «глубокое мышление» и повышенную надежность ответов, а также предлагает расширенную интеграцию с инструментами — от анализа изображений до Python и веб-поиска.

OpenAI делает ставку на качество ответов, а не скорость

Как пояснила OpenAI в письме для прессы, «поскольку модель o3-pro имеет доступ к инструментам, ответы обычно формируются дольше, чем у o1-pro. Мы рекомендуем использовать её для сложных задач, где важна именно надежность, и можно подождать несколько минут».

О точном времени задержки пока не сообщается. Однако один из пользователей, Ючен Цзин, технический директор Hyperbolic Labs, в социальной сети X опубликовал скриншоты, где видно, что ответ модели на фразу «Привет, я Сэм Альтман» занял около трёх минут и потребовал токенов на сумму $80.

Модель доступна через API и ChatGPT для платных пользователей

Модель o3-pro доступна через API OpenAI, а также в ChatGPT для пользователей с тарифами Pro и Team. Она заменила прежнюю o1-pro в списке моделей для подписчиков.

По данным OpenAI, o3-pro имеет доступ к полноценному набору инструментов ChatGPT: она умеет искать информацию в интернете, анализировать файлы, работать с визуальными входными данными, выполнять код на Python и персонализировать ответы.

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Однако стоимость использования значительно выше: по информации с сайта OpenAI, один запрос к o3-pro обходится в $20, а ответ — в $80. Для сравнения, o3 стоит $2 за ввод и $8 за вывод.

Улучшения в точности и соблюдении инструкций

Несмотря на высокую стоимость и снижение скорости, модель o3-pro использует ту же архитектуру, что и базовая o3, запущенная в апреле вместе с o4-mini. Тем не менее, по результатам внутреннего тестирования, o3-pro демонстрирует лучшие показатели в областях науки, образования, программирования, бизнеса и написания текстов. Экспертные оценки показывают, что модель точнее, шире охватывает тематику и лучше следует инструкциям.

В настоящий момент o3-pro не умеет генерировать изображения, а также временно отключена функция «временных чатов». Расширенное рабочее пространство ChatGPT Canvas также пока недоступно для этой модели.

Первые впечатления и реакция сообщества

Несмотря на высокую стоимость, некоторые ранние пользователи положительно отзываются о модели. Так, Бен Хьяк, бывший дизайнер интерфейсов Apple Vision Pro и сооснователь стартапа Raindrop AI, написал в блоге: «Она заметно лучше ориентируется в своём окружении, точно сообщает, какими инструментами обладает, когда стоит обратиться к внешнему источнику, а когда — выбрать другой подход».

Эту публикацию отметил в X и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Презентация o3-pro совпала с важным для компании событием: OpenAI сообщила, что её решения используют уже три миллиона корпоративных клиентов, а число бизнес-пользователей выросло на 50 % с февраля.