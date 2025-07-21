Компания Perplexity представила смелую новинку в мире браузеров — Comet, кардинально переосмысляющий взаимодействие с интернетом. В его основе — искусственный интеллект, который меняет то, как мы ищем, читаем и обрабатываем информацию в сети.

Браузер построен на движке Chromium (основа Google Chrome и других современных браузеров) и глубоко интегрирован с языковой моделью ИИ. Comet заменяет традиционную строку поиска на поисковый движок от Perplexity, обеспечивая быстрые и точные ответы, а также включает боковую панель с помощником, готовым прийти на помощь в любой момент.

Интерфейс Comet выглядит привычно. Основное отличие — это помощник в боковой панели. В остальном — стандартные элементы: навигация, управление вкладками и закладками.

Так как браузер основан на Chromium, он поддерживает все расширения Chrome и сохраняет привычную компоновку вкладок. Импорт закладок, паролей, настроек и расширений осуществляется в один клик, что упрощает переход на Comet без лишних настроек.





В центре внимания — встроенный ИИ-помощник, делающий повседневный серфинг похожим на разговор. Вы можете задать вопрос простым языком, и он поможет:

Объяснить содержимое страницы

Привести ссылки на источники

Работать с живым контентом — например, стенограммами видео YouTube или документами Google Docs

Предложить альтернативные точки зрения или расширить тему обсуждения

Comet работает с любыми языками

Если вы открыли страницу на испанском, помощник может сразу перевести и пересказать её на английском. Это делает браузер по-настоящему международным.





Comet подстраивается под вас

Браузер «запоминает», как вы ищете и читаете информацию. Он организует сессии, учитывает предыдущие запросы и подстраивает предложения под ваши интересы.

Интеграция с почтой и календарём

Comet может подключиться к вашим приложениям и помочь с продуктивностью: пересказывать письма и события, составлять сообщения, управлять встречами и планировать расписание.





Умные покупки и бронирования

Браузер может сравнивать товары и услуги на разных сайтах, помогая вам принять более выгодное решение без лишних переходов.

Контекст — всегда под рукой

Comet запоминает, о чём вы спрашивали, даже если вы переходите между страницами. Можно задавать уточняющие вопросы, не повторяя исходную информацию.

Встроенный блокировщик рекламы

Comet поставляется с открытым встроенным блокировщиком рекламы. В отличие от Google Chrome, который усложняет работу расширений-блокировщиков, Comet по умолчанию защищает пользователей от навязчивой рекламы.

Контроль над конфиденциальностью

Perplexity подчёркивает, что приватность пользователя — ключевой элемент. Вы можете настраивать, какие функции работают локально, а какие обрабатываются в облаке. Для максимальной конфиденциальности предусмотрен строгий режим, при котором все задачи выполняются прямо на вашем устройстве.

Доступность и стоимость

На момент запуска Comet доступен для Windows и macOS. Поддержка других платформ планируется позже. Базовые функции ИИ бесплатны, но для полного доступа к браузеру требуется подписка Perplexity Max, стоимость которой составляет $200 в месяц. Для подписчиков доступ открывается без ожидания — остальные могут записаться в лист ожидания.