Comet — первый браузер будущего с ИИ на борту: что предлагает новая разработка Perplexity
Компания Perplexity представила смелую новинку в мире браузеров — Comet, кардинально переосмысляющий взаимодействие с интернетом. В его основе — искусственный интеллект, который меняет то, как мы ищем, читаем и обрабатываем информацию в сети.
Браузер построен на движке Chromium (основа Google Chrome и других современных браузеров) и глубоко интегрирован с языковой моделью ИИ. Comet заменяет традиционную строку поиска на поисковый движок от Perplexity, обеспечивая быстрые и точные ответы, а также включает боковую панель с помощником, готовым прийти на помощь в любой момент.
Интерфейс Comet выглядит привычно. Основное отличие — это помощник в боковой панели. В остальном — стандартные элементы: навигация, управление вкладками и закладками.
Так как браузер основан на Chromium, он поддерживает все расширения Chrome и сохраняет привычную компоновку вкладок. Импорт закладок, паролей, настроек и расширений осуществляется в один клик, что упрощает переход на Comet без лишних настроек.
В центре внимания — встроенный ИИ-помощник, делающий повседневный серфинг похожим на разговор. Вы можете задать вопрос простым языком, и он поможет:
- Объяснить содержимое страницы
- Привести ссылки на источники
- Работать с живым контентом — например, стенограммами видео YouTube или документами Google Docs
- Предложить альтернативные точки зрения или расширить тему обсуждения
Comet работает с любыми языками
Если вы открыли страницу на испанском, помощник может сразу перевести и пересказать её на английском. Это делает браузер по-настоящему международным.
Comet подстраивается под вас
Браузер «запоминает», как вы ищете и читаете информацию. Он организует сессии, учитывает предыдущие запросы и подстраивает предложения под ваши интересы.
Интеграция с почтой и календарём
Comet может подключиться к вашим приложениям и помочь с продуктивностью: пересказывать письма и события, составлять сообщения, управлять встречами и планировать расписание.
Умные покупки и бронирования
Браузер может сравнивать товары и услуги на разных сайтах, помогая вам принять более выгодное решение без лишних переходов.
Контекст — всегда под рукой
Comet запоминает, о чём вы спрашивали, даже если вы переходите между страницами. Можно задавать уточняющие вопросы, не повторяя исходную информацию.
Встроенный блокировщик рекламы
Comet поставляется с открытым встроенным блокировщиком рекламы. В отличие от Google Chrome, который усложняет работу расширений-блокировщиков, Comet по умолчанию защищает пользователей от навязчивой рекламы.
Контроль над конфиденциальностью
Perplexity подчёркивает, что приватность пользователя — ключевой элемент. Вы можете настраивать, какие функции работают локально, а какие обрабатываются в облаке. Для максимальной конфиденциальности предусмотрен строгий режим, при котором все задачи выполняются прямо на вашем устройстве.
Доступность и стоимость
На момент запуска Comet доступен для Windows и macOS. Поддержка других платформ планируется позже. Базовые функции ИИ бесплатны, но для полного доступа к браузеру требуется подписка Perplexity Max, стоимость которой составляет $200 в месяц. Для подписчиков доступ открывается без ожидания — остальные могут записаться в лист ожидания.