В начале этого месяца Samsung представила новую линейку флагманских ноутбуков Galaxy Book 6 на базе Windows и x86-процессоров. В серию вошли три модели: Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra.

Хотя компания сразу раскрыла все технические характеристики устройств, а журналистам даже удалось протестировать новинки, информация о ценах и сроках начала продаж до сих пор отсутствовала. Теперь ситуация изменилась.

На официальном сайте Samsung в Южной Корее появились цены и данные о доступности моделей Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra. Galaxy Book 6 Pro предлагается в двух вариантах диагонали — 14 и 16 дюймов. Обе версии доступны в единственной конфигурации по процессору, графике, объёму оперативной памяти и накопителя, а также в двух цветах: сером и серебристом. Galaxy Book 6 Ultra, в свою очередь, выпускается только с 16-дюймовым экраном, но с двумя вариантами видеокарты. Оба исполнения доступны лишь в сером цвете.

Стоимость Galaxy Book 6 Pro с 14-дюймовым экраном составляет 3 410 000 корейских вон, что эквивалентно примерно 2 305 долларам США. Версия с 16-дюймовым дисплеем оценена в 3 510 000 вон, или около 2 373 долларов. Galaxy Book 6 Ultra с видеокартой Nvidia RTX 5060 стоит 4 630 000 вон (примерно 3 129 долларов), а модификация с Nvidia RTX 5070 — 4 930 000 вон, что соответствует примерно 3 332 долларам.

Продажи Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra в Южной Корее стартуют 27 января 2026 года в 09:00 по местному времени. Информация о ценах и сроках выхода в других регионах пока не раскрыта.



