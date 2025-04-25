Компания Microsoft раскрыла, что один из её рекламных роликов для устройств Surface Pro и Surface Laptop был частично создан с использованием генеративного ИИ. Причём видео было опубликовано ещё три месяца назад, но за всё это время практически никто не заподозрил участие искусственного интеллекта.

ИИ помог, но не заменил реальную съёмку

Рекламный ролик, продолжительностью в одну минуту, был размещён на YouTube 30 января. Как поясняет старший менеджер по коммуникациям дизайна Microsoft Джей Тан в блоге компании, полностью полагаться на ИИ не удалось — некоторые кадры пришлось переснимать вручную из-за «галлюцинаций» нейросети, которые требовали коррекции.

По словам Тана, сцены, требующие точных движений, например, крупные планы рук, печатающих на клавиатуре, снимались вживую. А вот короткие или малоподвижные кадры оказались идеальными для совместной работы с генеративными ИИ-инструментами.

Как именно Microsoft использовала ИИ для создания рекламы

Хотя Microsoft не раскрыла, какие именно фрагменты видео были созданы с помощью ИИ, процесс подробно описан. Сначала нейросетями были разработаны сценарий, раскадровка и презентационная документация. Затем команда использовала текстовые подсказки и образцы изображений, чтобы чат-боты сгенерировали команды для создания картинок. Эти изображения дорабатывались, исправлялись и интегрировались в видеогенераторы, такие как Hailuo и Kling — именно эти два инструмента названы явно. Какие именно чат-боты и генераторы изображений использовались, компания не уточнила.

Творческий директор Cisco McCarthy подчеркнул, что команда перебрала тысячи вариантов подсказок, постепенно «оттачивая» результат: «Это никогда не получается с первого раза — только упорная работа приводит к нужному результату.» Несмотря на кажущуюся сложность процесса, дизайнер Брайан Таунсенд оценил, что использование ИИ позволило сэкономить до 90% времени и затрат по сравнению с традиционной съёмкой.

ИИ как новый инструмент, а не замена креативщикам

Этот проект наглядно демонстрирует подход Microsoft к использованию ИИ в дизайне. Глава дизайнерского направления компании Джон Фридман ранее отмечал, что ИИ станет ещё одним инструментом для творческих специалистов, а не их заменой. Как он выразился, теперь задача дизайнера — «уметь редактировать».

Что интересно, несмотря на то, что видео находится в открытом доступе почти три месяца и собрало свыше 40 тысяч просмотров, пользователи YouTube так и не распознали участие ИИ. Ни один из популярных комментариев не упомянул о подозрении на генеративную обработку.

Лишь теперь, зная о скрытой роли искусственного интеллекта, можно заметить отдельные странности: неестественно крупную банку Мэйсона, заметный «цифровой» блеск и другие мелочи. Однако грамотный монтаж с частыми сменами кадров позволил скрыть недостатки генерации, доказав, что в умелых руках ИИ способен создавать рекламный контент, который сложно отличить от обычной съёмки.