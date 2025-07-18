Сервис потоковой музыки Spotify объявил о запуске двух новых опций подписки, расширяющих доступ к аудиокнигам. Новые тарифные дополнения «Аудиокниги+» и «Аудиокниги+ для участников тарифного плана» уже доступны подписчикам Premium в ряде стран.

Основные особенности новых опций:

Аудиокниги+

Добавляет 15 дополнительных часов прослушивания к базовым 15 часам

Доступно для индивидуальных подписчиков, а также для участников тарифов Duo и Family

Общий месячный лимит увеличивается до 30 часов

Аудиокниги+ для участников тарифного плана

Позволяет участникам групповых подписок запрашивать дополнительные часы

Менеджер аккаунта может приобретать дополнения для отдельных участников

Доступны разовые 10-часовые пакеты при исчерпании лимита



Новые опции уже работают в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских стран (Германия, Франция, страны Бенилюкса). После успешного тестирования в Ирландии и Канаде Spotify планирует расширение на рынок США.



Этот шаг продолжает стратегию Spotify по развитию экосистемы аудиокниг. В 2024 году сервис уже запускал отдельный тарифный план для любителей аудиокниг в США. Новые опции предлагают большую гибкость для существующих подписчиков Premium, позволяя настраивать доступ к аудиокнигам без изменения основного тарифа.

Компания отмечает, что эти изменения помогут поддержать издательскую индустрию и лучше удовлетворить потребности книголюбов. При этом Spotify продолжает работать над другими запросами пользователей, включая долгожданный HiFi-формат для любителей качественного звука.



