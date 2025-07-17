Сервисы искусственного интеллекта OpenAI, включая ChatGPT, теперь частично работают на инфраструктуре Google Cloud Platform. Это решение стало важным шагом в диверсификации облачных провайдеров компании.

Основные детали партнерства

Новое сотрудничество охватывает пять стран: США, Великобританию, Японию, Нидерланды и Норвегию. При этом OpenAI продолжает использовать мощности Microsoft Azure, Oracle и CoreWeave.

Microsoft, долгое время бывшая основным облачным партнером OpenAI, теперь лишилась эксклюзивного статуса, хотя и сохраняет привилегированные отношения с компанией.

Значение сделки для участников

Для Google Cloud это стратегически важное приобретение, позволяющее укрепить позиции на конкурентном облачном рынке. В то же время OpenAI получает:





Снижение зависимости от одного провайдера

Возможности для более гибкого ценообразования

Доступ к дополнительным вычислительным ресурсам

Технические предпосылки

Генеральный CEO OpenAI Сэм Альтман неоднократно отмечал проблему нехватки GPU. Расширение круга облачных партнеров должно помочь компании справиться с растущей нагрузкой на сервисы ИИ.

Конкурентный ландшафт

Интересно, что Google параллельно сотрудничает с Anthropic — конкурентом OpenAI, созданным бывшими сотрудниками компании. В то же время OpenAI продолжает разработку собственных аппаратных решений, которые в перспективе могут снизить зависимость от сторонних облачных провайдеров.





Эксперты отмечают, что подобные партнерства становятся новой нормой в высококонкурентной сфере облачных технологий и искусственного интеллекта.