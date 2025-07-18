Ожидалось, что Samsung представит свой первый трижды складывающийся смартфон на недавнем мероприятии Galaxy Unpacked, но этого не произошло. Тем не менее, компания подтвердила планы выпустить устройство до конца года. Теперь появились достоверные сведения о процессоре грядущего Galaxy Z TriFold.

Ранее ходили слухи, что смартфон будет использовать чип от Qualcomm. Издание Android Authority изучило внутреннюю бета-версию One UI 8 и обнаружило строку кода: siop_q7mq_sm8750 . Известно, что Q7M — это внутреннее кодовое имя Galaxy Z TriFold, а SM8750 соответствует чипсету Snapdragon 8 Elite.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z TriFold будет работать на 3-нм чипе Snapdragon 8 Elite For Galaxy, аналогично модели Galaxy Z Fold 7. Устройство, скорее всего, будет поставляться с One UI 8 на базе Android 16 и получит семь лет обновлений Android и патчей безопасности.

Согласно утечкам, устройство оснащено 10-дюймовым складным экраном с двумя шарнирами. Смартфон также получит три основные камеры, как у Galaxy Z Fold 7. В отличие от Huawei Mate XT, новинка от Samsung будет иметь внешний экран и складывающийся внутрь дисплей, что делает конструкцию более защищённой.





Galaxy Z TriFold может стоить около 4 миллионов корейских вон (~2 876 долларов США) и ожидается к запуску в октябре 2025 года в Китае и Южной Корее. Глобальный релиз может состояться позже, после оценки реакции потребителей.