В этом году Samsung выпустит свой первый трехстворчатый смартфон, и вчера стало известно, что он может называться Galaxy Z TriFold, поскольку компания зарегистрировала это название в Корее.

Сегодня же пришло время поговорить о чипсете, на котором он работает, поскольку это было раскрыто с помощью строк кода в One UI 8 от Samsung на базе Android 16. И это будет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, такая же, как в недавно выпущенном Galaxy Z Fold7.

Согласно предыдущим утечкам, внутренний экран TriFold в разложенном виде будет иметь диагональ около 10 дюймов, а также защитную крышку, поскольку это устройство будет складываться иначе, чем Huawei Mate XT (первый трехстворчатый смартфон на рынке).

Возможно, неудивительно, что Galaxy Z TriFold будет стоить довольно дорого — около 4 миллионов корейских вон в Корее, что в настоящее время составляет около 2873 долларов или 2469 евро (примерно 230 000 рублей). К сожалению, устройство может быть доступно только в Корее и Китае, по крайней мере на начальном этапе.



