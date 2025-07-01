Согласно заявлению вице-президента Microsoft, Юсуфа Мехди, количество ежемесячно используемых устройств на базе Windows превышает миллиард. Однако, журналисты обратили внимание на то, что несколько лет назад этот показатель был значительно больше.

В отчете Microsoft за 2022 год фигурировала иная цифра: более 1,4 миллиарда активных устройств с Windows 10 или 11 в месяц. Представители СМИ подчеркивают, что подобные заявления высокопоставленных лиц компании имеют значительный вес. Подобные высказывания могут оказывать влияние на финансовые рынки, вызывая колебания цен на акции. Следовательно, если бы число пользователей по-прежнему достигало 1,4 или даже 1,3 миллиарда, эта информация была бы обнародована.

Таким образом, за последние 3,5 года Microsoft потеряла около 400 миллионов активных пользователей. Причины этого спада остаются невыясненными, но одной из вероятных причин может быть растущая популярность смартфонов и планшетов. В период пандемии COVID-19 наблюдался всплеск продаж ПК, но сейчас рынок персональных компьютеров снова демонстрирует тенденцию к снижению.