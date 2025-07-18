Netflix сделал важный шаг в интеграции искусственного интеллекта в производство контента. В новом аргентинском сериале «El Eternauta» платформа впервые использовала генеративный ИИ для создания финальных сцен, включая эффектное обрушение здания. По словам генерального директора Теда Сарандоса, применение новых технологий позволило ускорить процесс создания визуальных эффектов в десять раз при одновременном снижении затрат.

Сарандос подчеркивает, что Netflix рассматривает искусственный интеллект не просто как способ сокращения издержек, а как мощный инструмент для повышения качества контента. Технология открывает доступ к сложным визуальным эффектам проектам с разным уровнем бюджета, что раньше было привилегией только высокобюджетных постановок. «Речь идет о настоящих профессионалах, которые теперь работают с более совершенными инструментами», — отмечает глава компании.

Помимо производства контента, Netflix активно внедряет ИИ и в другие аспекты своей работы. Совместный генеральный директор Грег Питерс рассказал о применении искусственного интеллекта для персонализации рекомендаций, улучшения поиска по каталогу и подготовки к запуску инновационной интерактивной рекламы, запланированного на вторую половину 2025 года.