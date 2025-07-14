Microsoft представила экспериментальную функцию адаптивного энергосберегающего режима, доступную в Canary Channel Windows 11. Новая технология позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки, автоматически включая энергосберегающие меры в фоновом режиме.

При снижении заряда ноутбука Microsoft тестирует новую функцию экономии энергии. На прошлой неделе компания представила «самовосстанавливающуюся» технологию в Release Preview Channel, а внутри более экспериментального Canary Channel доступен тестовый адаптивный энергосберегающий режим. При обнаружении простоя или низкой нагрузки Windows автоматически приостанавливает синхронизацию файлов, отключает эффект прозрачности, приостанавливает не критичные обновления и ограничивает работу фоновых приложений. При этом экран не затемняется, что позволяет продолжить работу без напряжения зрения.

Адаптивный энергосберегающий режим включается вручную и по умолчанию отключён. Одной из мер режима является приостановка фоновой синхронизации с OneDrive, что свидетельствует о приоритете облачного сохранения над экономией нескольких минут автономности. Современные мобильные процессоры — от Snapdragon Qualcomm до Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) — обеспечивают работу ноутбуков почти весь день, поэтому необходимость в подобных решениях сокращается. Однако дополнительная автономность никогда не помешает, особенно когда розетка недоступна.