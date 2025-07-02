На прошлой неделе появились слухи о том, что Microsoft готовится к масштабным увольнениям в команде Xbox. Теперь Bloomberg сообщает, что сотрудников игрового подразделения компании официально уведомили об увольнениях в среду утром. Гигант ПК-индустрии продолжает политику сокращения расходов: ранее этим летом Microsoft уже объявила о сокращении 3% глобального штата, а в среду анонсировала еще 9,000 увольнений.

По данным Bloomberg, стокгольмское подразделение King (разработчик Candy Crush), принадлежащее Microsoft, уволит 10% сотрудников — около 200 человек. В некоторых других европейских игровых офисах также происходят сокращения, а подразделения в США должны быть уведомлены позднее в тот же день.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер направил электронное письмо всем сотрудникам игрового направления, текст которого оказался в распоряжении издания Windows Central. В нем он отметил:

«Я понимаю, что эти изменения происходят в момент, когда у нас больше игроков, игр и игровых часов, чем когда-либо. Наша платформа, «железо» и план по выпуску игр выглядят как никогда сильно. Наш текущий успех основан на трудных решениях, принятых ранее. Нам нужно принимать такие же решения сейчас, чтобы обеспечить успех в будущем. Важной частью этой стратегии является дисциплина и концентрация на самых перспективных направлениях.»

В прошлом году Microsoft уже уволила почти 2,000 сотрудников игрового подразделения, включая работников Xbox и Activision Blizzard. Тогда же были закрыты три студии ZeniMax, приобретённые после покупки холдинга в 2021 году. Текущее сокращение стало уже четвёртым по счёту для Xbox за последние 18 месяцев. Оно происходит на фоне громкого поглощения Activision Blizzard стоимостью $69 миллиардов в октябре 2023 года.





В целом, игровая индустрия переживает непростые времена: по оценкам, в 2024 году работу потеряли около 11% разработчиков игр. Тем не менее, финансовые показатели Microsoft продолжают расти — в последнем квартале компания отчиталась о чистой прибыли свыше $25 миллиардов.