Nintendo возвращает свою загадочную программу тестирования под названием Online Playtest Program, впервые запущенную в прошлом году. Тогда избранные пользователи Nintendo Switch получили возможность опробовать неназванную MMO-игру.

«Мы проведём ещё одно тестирование в рамках программы Nintendo Switch Online: Playtest Program», — сообщила компания в соцсетях. «С 8:00 утра по тихоокеанскому времени 21 июля владельцы подписки Nintendo Switch Online + Expansion Pack смогут подать заявку на участие. Количество мест ограничено, действует правило «первый пришёл — первый участвует».»

Приём заявок на второе тестирование уже открыт. Nintendo уточнила, что тестируется та же самая игра, что и в октябре 2024 года. Участие будет доступно как на текущем поколении Nintendo Switch, так и на Nintendo Switch 2.

Пользователи, участвовавшие в предыдущем тестировании, также смогут присоединиться. На этот раз подписчики Nintendo Switch Online + Expansion Pack могут подавать заявку как индивидуально, так и в составе группы.





В прошлом году участникам теста выдали инструкции и ограничения, включая запрет на разглашение содержания теста. Тем не менее, изображения и информация об игре вскоре просочились в сеть.

This is what the select public test is for on Wed. No, I’m not in it. This is the new info learned just now from the app itself. Which launches but can’t be played yet.



Looks like a Nintendo MMO. This is crazy! pic.twitter.com/jnWE7j0VCe — Nintendo Prime (@NintyPrime) October 21, 2024

Слитые данные указывали на то, что речь идёт о MMO-проекте, где игроки совместно развивают огромную планету с помощью творчества и собираемых ресурсов. «Продвигаясь по планете, вы будете находить новые земли, врагов и ресурсы, необходимые для путешествия», — говорится в описании.





Скриншоты показывали геймплей в духе Minecraft, где на поверхности планеты располагаются специальные объекты под названием «Beacons» — с их помощью создаются игровые зоны. «Чем выше вы размещаете маяк, тем шире становится зона действия маяка», — объясняет внутриигровое руководство.

Также в игре присутствует отдельная зона под названием Dev Core — это социальный хаб для общения между игроками. «В Dev Core вы сможете прокачивать персонажа, получать нужные предметы, общаться с другими и многое другое», — добавляется в описании.



