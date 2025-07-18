Nintendo возвращает свою загадочную программу тестирования под названием Online Playtest Program, впервые запущенную в прошлом году. Тогда избранные пользователи Nintendo Switch получили возможность опробовать неназванную MMO-игру.
«Мы проведём ещё одно тестирование в рамках программы Nintendo Switch Online: Playtest Program», — сообщила компания в соцсетях. «С 8:00 утра по тихоокеанскому времени 21 июля владельцы подписки Nintendo Switch Online + Expansion Pack смогут подать заявку на участие. Количество мест ограничено, действует правило «первый пришёл — первый участвует».»
Приём заявок на второе тестирование уже открыт. Nintendo уточнила, что тестируется та же самая игра, что и в октябре 2024 года. Участие будет доступно как на текущем поколении Nintendo Switch, так и на Nintendo Switch 2.
Пользователи, участвовавшие в предыдущем тестировании, также смогут присоединиться. На этот раз подписчики Nintendo Switch Online + Expansion Pack могут подавать заявку как индивидуально, так и в составе группы.
В прошлом году участникам теста выдали инструкции и ограничения, включая запрет на разглашение содержания теста. Тем не менее, изображения и информация об игре вскоре просочились в сеть.
Слитые данные указывали на то, что речь идёт о MMO-проекте, где игроки совместно развивают огромную планету с помощью творчества и собираемых ресурсов. «Продвигаясь по планете, вы будете находить новые земли, врагов и ресурсы, необходимые для путешествия», — говорится в описании.
Скриншоты показывали геймплей в духе Minecraft, где на поверхности планеты располагаются специальные объекты под названием «Beacons» — с их помощью создаются игровые зоны. «Чем выше вы размещаете маяк, тем шире становится зона действия маяка», — объясняет внутриигровое руководство.
Также в игре присутствует отдельная зона под названием Dev Core — это социальный хаб для общения между игроками. «В Dev Core вы сможете прокачивать персонажа, получать нужные предметы, общаться с другими и многое другое», — добавляется в описании.