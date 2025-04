Медиахолдинг Ziff Davis, в портфолио которого входят такие крупные цифровые ресурсы, как IGN, CNET, PCMag и Everyday Health, подал иск против OpenAI. В нём компания обвиняет разработчика ChatGPT в систематическом и преднамеренном копировании защищённого авторским правом контента — без разрешения и с игнорированием технических ограничений на сбор данных.

Суть иска — в утверждении, что OpenAI использовала миллионы статей, публикуемых брендами Ziff Davis ежегодно, для обучения своих ИИ-моделей. Об этом первым сообщил The New York Times.

«Сотни полных копий»: Ziff Davis требует уничтожить датасеты

В иске утверждается, что OpenAI «намеренно и непрерывно» создаёт «точные копии» оригинальных материалов. Более того, несмотря на установленные ограничения на индексацию (файл robots.txt), OpenAI якобы всё равно обрабатывала контент Ziff Davis, удаляя из него указания на авторство и права.

Компания заявляет, что проанализировала лишь небольшую часть датасета WebText, который OpenAI открыла для общественности, — и уже в этом фрагменте были найдены сотни полных копий текстов с её сайтов. Теперь Ziff Davis требует, чтобы суд обязал OpenAI прекратить использование её материалов и уничтожил любые датасеты и модели, которые на них обучались.

Ziff Davis — один из крупнейших цифровых издателей, владеющий более чем 45 медиа-брендами и насчитывающий свыше 3800 сотрудников. По данным компании, она публикует почти 2 миллиона новых материалов в год и в среднем получает более 292 миллионов уникальных посещений ежемесячно.

OpenAI: мы используем публичные данные и действуем в рамках «fair use»

OpenAI в ответ заявила, что её модели «поддерживают инновации и основаны на данных из открытых источников», а обучение проводится с соблюдением принципов добросовестного использования (fair use). Представитель компании Джейсон Дейтром отметил: «ChatGPT помогает развивать творческий потенциал, научные открытия, медицину и улучшает жизнь миллионов пользователей».

Ziff Davis отказалась от комментариев по делу.

Кто ещё судится с OpenAI

Иск Ziff Davis стал частью нарастающей волны судебных разбирательств вокруг генеративного ИИ. Ранее в суд на OpenAI подали The New York Times, The Intercept, Raw Story, AlterNet и ряд канадских медиа. В то же время некоторые другие издатели — The Associated Press, Financial Times, The Atlantic, Washington Post и Vox Media — предпочли заключить лицензионные соглашения с OpenAI.

Тем самым Ziff Davis становится одним из крупнейших издателей, выбравших путь конфронтации с ИИ-гигантом. Итоги этого процесса могут повлиять не только на индустрию генеративного ИИ, но и на подход к авторскому праву в эпоху машинного обучения.