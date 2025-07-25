Компания OpenAI готовит одно из крупнейших обновлений ChatGPT: новая языковая модель GPT-5 может быть представлена уже в ближайшие недели. Информация об этом появилась сразу в нескольких авторитетных источниках, включая The Verge и Axios, а также была косвенно подтверждена генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

GPT-5 объединит технологии и упростит пользовательский интерфейс

В феврале 2025 года Сэм Альтман заявил, что GPT-5 станет платформой, объединяющей ключевые технологии OpenAI. В частности, ожидается, что в новой версии ChatGPT получит встроенные способности к логическому выводу, которые сейчас доступны только в отдельных моделях, например o3 reasoning.

Вместе с основной моделью GPT-5 компания планирует выпустить её облегчённые версии — mini и nano. Основной и mini-варианты будут доступны как в ChatGPT, так и через API, тогда как nano будет ограничен только API-доступом. Таким образом, OpenAI стремится уменьшить сложность пользовательского опыта и одновременно усилить возможности моделей.

OpenAI также готовит open-weight модель

Помимо GPT-5, до конца июля OpenAI может выпустить первую с 2019 года модель с открытым исходным кодом. Она будет доступна для свободного использования, в том числе через облачные платформы Hugging Face и Microsoft Azure. По функциональности open-weight модель будет близка к o3 mini и также получит логические возможности.





Открытые языковые модели особенно востребованы среди исследователей и разработчиков благодаря свободному доступу к их архитектуре и возможности модификации. В OpenAI подчёркивают, что этот релиз запланирован до официального запуска GPT-5.

Основная цель — искусственный общий интеллект

OpenAI продолжает следовать своей стратегической цели — созданию искусственного общего интеллекта (AGI). Новая модель GPT-5, по замыслу компании, станет ещё одним шагом в этом направлении. Объединение и расширение возможностей моделей — ключ к достижению этой задачи, считают в OpenAI.





Несмотря на конкуренцию со стороны Google (Gemini), Anthropic (Claude) и Perplexity AI, ChatGPT остаётся самым популярным AI-сервисом в мире. Ожидается, что GPT-5 улучшит текущие характеристики модели, хотя полностью проблему галлюцинаций — генерации недостоверной информации — она, вероятно, пока не решит.