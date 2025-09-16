OpenAI анонсировала GPT-5-Codex — специализированную версию GPT-5, созданную для агентного кодинга и промышленной разработки. Новый ИИ-модель демонстрирует рекордную надёжность и точность: на бенчмарке SWE-bench Verified она достигла 74,5% успешных решений.

Разработчики отмечают, что GPT-5-Codex справляется не только с исправлением ошибок в коде (refactoring performance выросла до 51,3% против 33,9% у GPT-5), но и уверенно работает с фронтендом: от проверки интерфейсов по скриншотам до улучшения мобильного веб-дизайна.





Ключевые особенности GPT-5-Codex

GPT-5-Codex унаследовал динамическую настройку времени рассуждений от GPT-5: на простых задачах он работает быстрее, а на крупных рефакторингах способен трудиться автономно более семи часов.

По заявлениям OpenAI, модель:





выполняет код-ревью и выявляет критические ошибки до релиза;

использует на 93,7% меньше токенов при лёгких взаимодействиях;

при сложных задачах в два раза дольше анализирует, редактирует и тестирует решения;

предоставляет логи, тесты и ссылки для прозрачности разработки.

Доступность и интеграции

GPT-5-Codex включён в тарифы ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise. Он работает в терминале, IDE, вебе, GitHub и даже в iOS-приложении.

Для корпоративных клиентов Enterprise предусмотрена система оплаты по пулу кредитов, а владельцы Codex CLI скоро получат API-доступ к GPT-5-Codex.





По словам OpenAI, базовых планов достаточно «для пары сосредоточенных кодинг-сессий в неделю», а для полноценной рабочей нагрузки на нескольких проектах потребуется Pro.

Эволюция Codex

Релиз GPT-5-Codex стал логичным продолжением весенних новинок OpenAI: Codex CLI (апрель) и Codex web (май). В сентябре компания объединила их в единую платформу, связав с ChatGPT. Теперь же разработчики получили специализированный инструмент, глубже встроенный в привычные рабочие окружения.





В OpenAI подчёркивают: