OpenAI анонсировала GPT-5-Codex — специализированную версию GPT-5, созданную для агентного кодинга и промышленной разработки. Новый ИИ-модель демонстрирует рекордную надёжность и точность: на бенчмарке SWE-bench Verified она достигла 74,5% успешных решений.
Разработчики отмечают, что GPT-5-Codex справляется не только с исправлением ошибок в коде (refactoring performance выросла до 51,3% против 33,9% у GPT-5), но и уверенно работает с фронтендом: от проверки интерфейсов по скриншотам до улучшения мобильного веб-дизайна.
Ключевые особенности GPT-5-Codex
GPT-5-Codex унаследовал динамическую настройку времени рассуждений от GPT-5: на простых задачах он работает быстрее, а на крупных рефакторингах способен трудиться автономно более семи часов.
По заявлениям OpenAI, модель:
- выполняет код-ревью и выявляет критические ошибки до релиза;
- использует на 93,7% меньше токенов при лёгких взаимодействиях;
- при сложных задачах в два раза дольше анализирует, редактирует и тестирует решения;
- предоставляет логи, тесты и ссылки для прозрачности разработки.
Доступность и интеграции
GPT-5-Codex включён в тарифы ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise. Он работает в терминале, IDE, вебе, GitHub и даже в iOS-приложении.
Для корпоративных клиентов Enterprise предусмотрена система оплаты по пулу кредитов, а владельцы Codex CLI скоро получат API-доступ к GPT-5-Codex.
По словам OpenAI, базовых планов достаточно «для пары сосредоточенных кодинг-сессий в неделю», а для полноценной рабочей нагрузки на нескольких проектах потребуется Pro.
Эволюция Codex
Релиз GPT-5-Codex стал логичным продолжением весенних новинок OpenAI: Codex CLI (апрель) и Codex web (май). В сентябре компания объединила их в единую платформу, связав с ChatGPT. Теперь же разработчики получили специализированный инструмент, глубже встроенный в привычные рабочие окружения.
В OpenAI подчёркивают:
«Codex становится партнёром по программированию, о котором мы всегда мечтали — быстрым, надёжным и интегрированным в ваши инструменты».