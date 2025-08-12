Бывший сотрудник издания Parker Ortolani несколько месяцев тестировал подход «vibe coding» — создание нативных и веб-приложений с помощью больших языковых моделей и тщательно составленных промтов. Ранее он работал с GPT-4o и Claude, добиваясь прототипов с базовой функциональностью. Однако, по его словам, только GPT-5 смог обеспечить полноценный опыт, которого он ждал.

Главное преимущество GPT-5 для «vibe coding»

«Хорошая новость в том, что GPT-5 просто потрясающий. Он не только самостоятельно создаёт красивые пользовательские интерфейсы без подсказок, но и оказался намного надёжнее. […] Я искренне поражён эффективностью, с которой теперь могу разрабатывать iOS- и macOS-приложения», — написал Parker в блоге.

Если GPT-4o и Claude могли построить рабочий каркас приложения, но требовали множества уточнений для улучшения дизайна и часто допускали ошибки в коде, то GPT-5 сразу создаёт визуально цельные интерфейсы и, по опыту Parker, пока не допустил ни одной ошибки сборки в Xcode.

Ещё одно улучшение — скорость и качество решения сложных задач. Там, где GPT-4o требовал нескольких итераций для устранения проблем, GPT-5 исправляет их практически мгновенно, например, настраивает работу локальной AI-модели для анализа открытой веб-страницы в macOS-проекте.

Личный опыт работы с GPT-5

Автор материала также отмечает, что связка GPT-5 с ChatGPT и Xcode стала для него переломным моментом. Впервые он смог создать не просто простой набор стикеров, а полноценное приложение — LaunchBay, личную замену Launchpad в macOS Tahoe, где Spotlight стал основной системой запуска.

Проект пока не планируется к релизу, но автор подчёркивает, что смог запустить рабочую сборку и внести все правки исключительно через инструкции на обычном английском языке, не имея опыта программирования.

Что дальше

По данным 9to5Mac, в iOS 26 интеграция ChatGPT с Siri и Apple Intelligence будет обновлена с GPT-4o до GPT-5, что может ещё больше расширить возможности «vibe coding» и разработки приложений напрямую с голосовых и текстовых команд.



