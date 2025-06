Компания Nintendo представила новую портативную консоль Switch 2. Устройство поступило в продажу 5 июня 2025 года и стало логичным продолжением популярной серии, предложив более мощную начинку, улучшенный дисплей и новые функции. Стоимость Switch 2 составляет $450, а комплект с игрой Mario Kart World обойдётся в $500.

Дисплей и док-станция: поддержка 4K и 120 Гц

Switch 2 получила 7,9-дюймовый LED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. При подключении к док-станции консоль способна выводить изображение в разрешении 4K с частотой до 120 Гц и поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Док-станция также оснащена портом Ethernet, обеспечивающим стабильное подключение к сети.

Joy-Con 2 и Pro Controller: новые элементы управления

Контроллеры Joy-Con 2 теперь крепятся к консоли магнитно, с использованием специальной кнопки для отсоединения. Кнопки SL и SR стали крупнее и выполнены из стали. Аналоговые стики теперь ближе по размеру к тем, что используются в контроллерах PS5 или Xbox. Несмотря на это, Hall-датчики, предотвращающие дрейф стиков, не используются.

Контроллеры оснащены виброотдачей HD Rumble 2, а также оптическими сенсорами, позволяющими использовать их как мышь. Добавлена новая кнопка C — она отвечает за быстрый доступ к функции GameChat, поддерживающей голосовой и видеочат через встроенный микрофон или гарнитуру. Nintendo также предлагает отдельную USB-C-камеру за $55 для трансляции изображения с лица игрока.

Pro Controller унаследовал все ключевые функции Joy-Con 2, включая HD Rumble 2, кнопку C и дополнительные программируемые клавиши на задней панели. Устройство также имеет стандартный аудиовыход.

Технические характеристики: процессор NVIDIA и быстрая память

Switch 2 построена на чипе NVIDIA с архитектурой Ampere, включающем восемь ядер Cortex A78C, шесть из которых доступны для разработчиков. Видеоядро использует архитектуру Ampere, а объём оперативной памяти увеличен до 12 ГБ LPDDR5X. Встроенное хранилище — 256 ГБ, с поддержкой скоростных microSD Express.

Консоль также оснащена специальным блоком для декомпрессии файлов (FDE), разгружающим основной процессор, и поддерживает Wi-Fi 6 для быстрой загрузки игр и обновлений.

Game-Key и Virtual Game Cards: цифровое и физическое объединяются

Game-Key-карты — это новые физические носители, содержащие часть данных игры. При первом запуске недостающие данные скачиваются с сервера, после чего карта служит ключом для доступа к контенту. Карты можно перепродавать, как и обычные картриджи.

Virtual Game Cards — цифровые лицензии, которые позволяют делиться играми с до восьми участниками в рамках семейной подписки и локальной сети. Игра может быть запущена только на одном устройстве одновременно, а период аренды ограничен двумя неделями.

Совместимость и улучшенные версии игр

Nintendo подтвердила, что Switch 2 поддерживает как физические, так и цифровые игры от оригинальной консоли. Большинство тайтлов работают корректно, но некоторые пока помечены как «под расследованием». Единственная несовместимая игра — Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, так как новая консоль физически не помещается в старую VR-гарнитуру.

Часть игр получит «Switch 2 Edition» — обновлённые версии с улучшенной графикой, увеличенной частотой кадров и дополнительным контентом. Такие обновления предусмотрены для Metroid Prime 4: Beyond, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree и других. Некоторые из них включены в подписку Nintendo Switch Online + Expansion Pack, другие — доступны за дополнительную плату.

Время работы и режим сохранения аккумулятора

Switch 2 способна проработать от 2 до 6,5 часов в зависимости от нагрузки. Новая функция Battery Preservation Mode ограничивает зарядку до 90 %, продлевая срок службы аккумулятора — аналогичное решение используется в современных смартфонах.

Аксессуары: цены и комплектация

Консоль поставляется с двумя Joy-Con 2 и док-станцией. Дополнительно доступны:

Pro Controller — $85

Пара Joy-Con 2 — $95

Зарядный держатель Joy-Con — $40

Ремешок Joy-Con — $14

Руль Joy-Con — $25

Камера — $55

Док-станция — $120

Чехол и защитное стекло — $40

All-in-One-чехол — $85

Адаптер питания — $35

Карта памяти microSD Express 256 ГБ — $60

Цены на аксессуары были увеличены на $5–10 в связи с изменением рыночных условий. Joy-Con-ремешок подорожал на $1.

Игры на старте продаж

На момент запуска доступны:

Mario Kart World

Cyberpunk 2077

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

Street Fighter 6

Yakuza 0: Director’s Cut

The Legend of Zelda: Wind Waker

Super Mario Party Jamboree

Survival Kids

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

Split Fiction

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Дата выхода и старт продаж

Официальный релиз Switch 2 состоялся 5 июня 2025 года. Первые устройства начали поступать пользователям 4 июня в Австралии и Новой Зеландии. Предзаказы были отложены из-за изменений в тарифной политике США, и стартовали лишь 24 апреля. В день запуска онлайн-магазины столкнулись с перегрузками, и многие покупатели не смогли оформить заказ.

Nintendo предупреждает, что дефицит может продлиться, и рекомендует регистрироваться через официальный сайт, особенно если у пользователя есть Switch Online, активное участие в играх и накоплено более 50 часов геймплея.