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Компания Nintendo представила новую портативную консоль Switch 2. Устройство поступило в продажу 5 июня 2025 года и стало логичным продолжением популярной серии, предложив более мощную начинку, улучшенный дисплей и новые функции. Стоимость Switch 2 составляет $450, а комплект с игрой Mario Kart World обойдётся в $500.

Содержание
1. Дисплей и док-станция: поддержка 4K и 120 Гц
2. Joy-Con 2 и Pro Controller: новые элементы управления
3. Технические характеристики: процессор NVIDIA и быстрая память
4. Game-Key и Virtual Game Cards: цифровое и физическое объединяются
5. Совместимость и улучшенные версии игр
6. Время работы и режим сохранения аккумулятора
7. Аксессуары: цены и комплектация
8. Игры на старте продаж
9. Дата выхода и старт продаж

Дисплей и док-станция: поддержка 4K и 120 Гц

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Switch 2 получила 7,9-дюймовый LED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. При подключении к док-станции консоль способна выводить изображение в разрешении 4K с частотой до 120 Гц и поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Док-станция также оснащена портом Ethernet, обеспечивающим стабильное подключение к сети.

Joy-Con 2 и Pro Controller: новые элементы управления

Контроллеры Joy-Con 2 теперь крепятся к консоли магнитно, с использованием специальной кнопки для отсоединения. Кнопки SL и SR стали крупнее и выполнены из стали. Аналоговые стики теперь ближе по размеру к тем, что используются в контроллерах PS5 или Xbox. Несмотря на это, Hall-датчики, предотвращающие дрейф стиков, не используются.

Контроллеры оснащены виброотдачей HD Rumble 2, а также оптическими сенсорами, позволяющими использовать их как мышь. Добавлена новая кнопка C — она отвечает за быстрый доступ к функции GameChat, поддерживающей голосовой и видеочат через встроенный микрофон или гарнитуру. Nintendo также предлагает отдельную USB-C-камеру за $55 для трансляции изображения с лица игрока.

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Pro Controller унаследовал все ключевые функции Joy-Con 2, включая HD Rumble 2, кнопку C и дополнительные программируемые клавиши на задней панели. Устройство также имеет стандартный аудиовыход.

Технические характеристики: процессор NVIDIA и быстрая память

Switch 2 построена на чипе NVIDIA с архитектурой Ampere, включающем восемь ядер Cortex A78C, шесть из которых доступны для разработчиков. Видеоядро использует архитектуру Ampere, а объём оперативной памяти увеличен до 12 ГБ LPDDR5X. Встроенное хранилище — 256 ГБ, с поддержкой скоростных microSD Express.

Консоль также оснащена специальным блоком для декомпрессии файлов (FDE), разгружающим основной процессор, и поддерживает Wi-Fi 6 для быстрой загрузки игр и обновлений.

Game-Key и Virtual Game Cards: цифровое и физическое объединяются

Game-Key-карты — это новые физические носители, содержащие часть данных игры. При первом запуске недостающие данные скачиваются с сервера, после чего карта служит ключом для доступа к контенту. Карты можно перепродавать, как и обычные картриджи.

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Virtual Game Cards — цифровые лицензии, которые позволяют делиться играми с до восьми участниками в рамках семейной подписки и локальной сети. Игра может быть запущена только на одном устройстве одновременно, а период аренды ограничен двумя неделями.

Совместимость и улучшенные версии игр

Nintendo подтвердила, что Switch 2 поддерживает как физические, так и цифровые игры от оригинальной консоли. Большинство тайтлов работают корректно, но некоторые пока помечены как «под расследованием». Единственная несовместимая игра — Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, так как новая консоль физически не помещается в старую VR-гарнитуру.

Часть игр получит «Switch 2 Edition» — обновлённые версии с улучшенной графикой, увеличенной частотой кадров и дополнительным контентом. Такие обновления предусмотрены для Metroid Prime 4: Beyond, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree и других. Некоторые из них включены в подписку Nintendo Switch Online + Expansion Pack, другие — доступны за дополнительную плату.

Время работы и режим сохранения аккумулятора

Switch 2 способна проработать от 2 до 6,5 часов в зависимости от нагрузки. Новая функция Battery Preservation Mode ограничивает зарядку до 90 %, продлевая срок службы аккумулятора — аналогичное решение используется в современных смартфонах.

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Аксессуары: цены и комплектация

Консоль поставляется с двумя Joy-Con 2 и док-станцией. Дополнительно доступны:

  • Pro Controller — $85
  • Пара Joy-Con 2 — $95
  • Зарядный держатель Joy-Con — $40
  • Ремешок Joy-Con — $14
  • Руль Joy-Con — $25
  • Камера — $55
  • Док-станция — $120
  • Чехол и защитное стекло — $40
  • All-in-One-чехол — $85
  • Адаптер питания — $35
  • Карта памяти microSD Express 256 ГБ — $60

Цены на аксессуары были увеличены на $5–10 в связи с изменением рыночных условий. Joy-Con-ремешок подорожал на $1.

Игры на старте продаж

На момент запуска доступны:

  • Mario Kart World
  • Cyberpunk 2077
  • Hitman: World of Assassination
  • Hogwarts Legacy
  • Street Fighter 6
  • Yakuza 0: Director’s Cut
  • The Legend of Zelda: Wind Waker
  • Super Mario Party Jamboree
  • Survival Kids
  • Deltarune
  • Fast Fusion
  • Fortnite
  • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  • Puyo Puyo Tetris 2S
  • Split Fiction
  • Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster
  • Arcade Archives 2 Ridge Racer
  • Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Дата выхода и старт продаж

Официальный релиз Switch 2 состоялся 5 июня 2025 года. Первые устройства начали поступать пользователям 4 июня в Австралии и Новой Зеландии. Предзаказы были отложены из-за изменений в тарифной политике США, и стартовали лишь 24 апреля. В день запуска онлайн-магазины столкнулись с перегрузками, и многие покупатели не смогли оформить заказ.

Nintendo предупреждает, что дефицит может продлиться, и рекомендует регистрироваться через официальный сайт, особенно если у пользователя есть Switch Online, активное участие в играх и накоплено более 50 часов геймплея.

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