Компания Lego анонсировала новый набор в партнёрстве с Nintendo — почти идентичную копию оригинальной портативной консоли Game Boy образца 1989 года. Продажи стартуют осенью, но оформить предзаказ можно уже сейчас.

Консоль из кубиков — для взрослых поклонников Nintendo

Набор Lego Game Boy состоит из 421 детали и воспроизводит ключевые элементы оригинальной консоли: крестовину управления, кнопки, регуляторы громкости и контраста. В комплект также входят два сменных картриджа — The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Super Mario Land. Кроме того, можно установить экран с заставкой либо с фрагментом игрового процесса одного из включённых проектов.

Цена новинки составит $59,99 — на $20 дешевле стоимости фирменной игры для грядущей консоли Switch 2. Предзаказ уже открыт на Amazon и в фирменном магазине Lego, поставки ожидаются ближе к праздничному сезону.

Продолжение серии Lego × Nintendo

Как сообщили компании Lego и Nintendo в совместном пресс-релизе, новинка ориентирована на взрослых поклонников творчества и дизайнерских сборок. Благодаря пошаговой инструкции, набор будет интересен и новичкам. Сборная Game Boy стала очередной частью линейки Lego Super Mario, которая стартовала в 2020 году с набора из 2646 деталей по мотивам NES. Последние выпуски этой серии включают модели из Mario Kart со стреляющими панцирями.





Первый тизер набора появился ещё в январе в соц.сетях. Теперь же подтверждено: легендарная портативная консоль возвращается — пусть и в виде конструктора.