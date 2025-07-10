Разработка Donkey Kong Bananza — одной из главных игр для Nintendo Switch 2 — началась с разрушения. Буквально. Создатели проекта признались, что именно идея разрушения положила начало новому этапу в истории знаменитого франчайза.

Donkey Kong теперь рушит всё подряд

«Мы действительно хотели создать игровой опыт, построенный вокруг разрушения», — рассказал режиссёр Bananza Кадзуя Такахаси в интервью The Verge. Эта концепция стала основой всей игры: теперь Донки Конг ломает, крушит и расчищает путь через самые разные материалы.

Разработкой Bananza занималась та же команда, что стояла за Super Mario Odyssey — одной из главных игр стартовой линейки оригинальной Nintendo Switch. По словам продюсера проекта Кэнты Мотокуры, идея разрушения впервые появилась ещё во время работы над Odyssey: «В королевстве обеда можно было разгребать горы сыра, а в снежном — прокладывать путь через сугробы».

Технология вокселей открыла путь к новым механикам

В основе этих эффектов лежит воксельная технология — трёхмерный аналог пикселей. Если пиксель — это минимальная единица двумерного изображения, то воксель — минимальный элемент 3D-объекта. Nintendo экспериментировала с этой технологией ещё во времена первой Switch, и Bananza первоначально разрабатывалась именно под это поколение.





Однако всё изменилось с появлением Switch 2. «Мы представляли себе множество возможностей, которые даёт воксельная технология», — отметил Мотокура. — «Но когда узнали о Switch 2, поняли, что этих возможностей гораздо больше».

Новая консоль открыла два ключевых направления развития. Во-первых, разнообразие материалов, которые может разрушать Донки Конг, стало значительно шире. Во-вторых, разрушения теперь могут быть постоянными: последствия действий игрока остаются в мире игры.





Donkey Kong Bananza — эксклюзив для Switch 2

Bananza стала вторым крупным эксклюзивом для Switch 2 после Mario Kart World. Nintendo делает ставку на уникальный игровой опыт, сочетающий знакомые механики с техническими новшествами. Использование воксельной графики позволяет не только визуализировать разрушения, но и превратить их в полноценную часть геймплея.

Пока что не раскрываются все детали сюжета и механик Donkey Kong Bananza, но уже сейчас ясно, что проект станет одним из главных блокбастеров нового поколения консолей от Nintendo. От разрушения сыра до тотального изменения ландшафта — Донки Конг выходит на новый уровень.



