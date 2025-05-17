Samsung официально представила Galaxy S25 Edge — ультратонкий смартфон с толщиной корпуса всего 5,8 мм. Новинка выйдет в продажу в этом месяце, став самой тонкой моделью линейки Galaxy S25. Однако использование названия Edge вызвало вопросы среди поклонников оригинальной концепции, связанной с изогнутыми экранами.

Бренд Edge потерял исходный смысл

Изначально Edge обозначал особенность конструкции — изогнутый дисплей, впервые представленный в Galaxy Note Edge в 2014 году. Тогда экран заходил на одну сторону корпуса и использовался для отображения дополнительной панели с ярлыками, уведомлениями и виджетами.

В дальнейшем идея развивалась в устройствах серии Galaxy S6 Edge и S7 Edge, но ради дизайна, а не функциональности. Кривизна стала минимальной, а практические возможности — ограниченными. Позже Samsung постепенно отказалась от изогнутых экранов, и в Galaxy S24 Ultra они исчезли полностью.

Galaxy S25 Edge, несмотря на название, не имеет ничего общего с концепцией бокового дисплея. Это просто тонкий и лёгкий вариант основной модели. Фанаты концепта Note Edge восприняли это как окончательную точку в истории необычных экранов Samsung.

Почему от изогнутых дисплеев отказались

Хотя экраны с загнутыми краями смотрелись эффектно, пользователи столкнулись с рядом проблем. Среди них:

Искажение изображения по краям экрана.

Сложности с установкой защитных стёкол.

Нарушение восприятия видео и игр из-за формы дисплея.

В результате Samsung с каждым поколением делала изгиб менее выраженным, пока полностью не отказалась от него.

Название без сути

Использование названия Edge для обозначения просто тонкого корпуса вызвало критику в техносообществе. Поклонники считают, что бренд был лишён своей изначальной уникальности. Вместо развития концепции бокового экрана компания перешла к более безопасным и массовым решениям.