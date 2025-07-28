По итогам первого полугодия 2025 года средняя цена ноутбука в России снизилась с 63,4 до 58,5 тыс. рублей. Об этом сообщает группа «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на результаты анализа рынка. Снижение составило 8 % и связано с ростом спроса на более доступные устройства и усилением конкуренции в массовом сегменте. Всего с января по июнь россияне купили 1,6 млн ноутбуков на сумму 96,1 млрд рублей.

Лидеры продаж в штуках — ASUS, Huawei и Unbranded

Крупнейшим брендом по числу проданных ноутбуков стал ASUS, занявший 16 % рынка. Компанию вывела в лидеры широкая линейка моделей — от недорогих офисных до игровых решений. Присутствие во всех ценовых категориях позволило бренду сохранить лидерские позиции.

На втором месте оказался Huawei с долей 12 %. Китайский производитель укрепил позиции за счёт оптимального баланса цены, характеристик и дизайна. Особенно популярны у покупателей модели средней ценовой категории — для работы, учёбы и повседневных задач.

Третью позицию заняли ноутбуки без бренда (Unbranded) — 8 % российского рынка. Эти устройства выбирают как простое и доступное решение для базовых задач — работы в браузере, общения по видеосвязи и текстовой работы.

Также в пятёрку вошли Lenovo (7 %) и Apple (6 %). Lenovo продолжает пользоваться спросом благодаря узнаваемости, надёжности и доступности моделей до 60 тыс. рублей. Apple, несмотря на меньшую долю в штуках, сохраняет популярность в премиальном сегменте, особенно с линейкой MacBook Air и Pro.

ASUS лидирует по выручке, Huawei и Apple делят второе место

В денежном выражении ASUS также занимает первое место с долей 19 %. Высокий результат обеспечен устойчивыми продажами игровых линеек ROG и TUF, где средний чек заметно выше рынка.

На втором и третьем местах — Apple и Huawei, по 12 % каждая. Доля Apple традиционно высока за счёт премиального сегмента и стабильного спроса на MacBook. Huawei остаётся конкурентоспособным в средней категории, предлагая современный функционал по разумной цене.

Четвёртое место занял бренд MSI с долей 7 %. Компания фокусируется на игровых и профессиональных решениях, обеспечивая высокий средний чек при сравнительно небольшом объёме продаж.

Lenovo замыкает пятёрку с результатом 6 %, благодаря стабильной популярности универсальных моделей в массовом сегменте и прочной репутации.