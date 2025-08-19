Флагманский складной смартфон Honor Magic V5 оказался не только тонким и премиальным, но и рекордно прочным. Компания объявила, что устройство вошло в Книгу рекордов Гиннесса, доказав сочетание изящного дизайна и высокой надёжности.

Перед глобальным запуском Honor Magic V5 был официально признан рекордсменом за достижение «Самый тяжёлый вес, поднятый подвешенным складным смартфоном». Смартфон смог выдержать подвешенный груз весом 104 килограмма. Для сравнения, ранее Galaxy Z Fold 7 получил признание за прочность в тесте JerryRigEverything, но Honor удалось выйти на новый уровень для сегмента складных устройств.





Рекорд был зафиксирован 1 августа 2025 года в Дубае. Компания приписывает это достижение шарниру Honor Super Steel Hinge, который, по заявлениям, выдерживает до 500 000 циклов складывания и способен удерживать вес более 100 килограммов (в контролируемых условиях).

Особенно впечатляет то, что Honor Magic V5 имеет толщину всего 8,8 мм в сложенном состоянии. Этот тонкий и элегантный дизайн уже можно оценить в обзорах распаковки и сравнении с Galaxy Z Fold 7, где оба устройства позиционируются как премиальные складные смартфоны нового поколения.



