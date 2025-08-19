До презентации серии Pixel 10 остаются считанные дни, и Google активно подогревает интерес к мероприятию. В этот раз компания решила устроить настоящий звездный праздник — ведущим шоу станет Джимми Фэллон.

В новом коротком ролике на YouTube, выпущенном Google, Фэллон намекает на «секретные продукты», которые могут быть представлены на сцене. Вероятнее всего, это лишь часть рекламной кампании вокруг уже неоднократно утекших устройств, но есть шанс, что компания действительно припасла несколько сюрпризов.





Кроме ведущего, на мероприятии появятся гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, легенда НБА Стефен Карри, группа Jonas Brothers и другие приглашенные звезды. Повод для праздника весомый — десятое поколение смартфонов Pixel, которое Google обещает отметить с размахом.

Ожидается, что компания представит Pixel 10, Pixel 10 Pro, 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, а также смарт-часы Pixel Watch 4 и наушники Buds 2a. Кроме того, может быть показан новый цвет Pixel Buds Pro 2.





Презентация Made by Google пройдет 20 августа в Бруклине, Нью-Йорк.